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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.09.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Facebook Libra'nın piyasalara en büyük faydası ne olacak?

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Facebook Libra'nın piyasalara en büyük faydası ne olacak?

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Facebook’un kendi kripto parası Libra’nın gelişmekte olan ülkelere daha fazla “mali özerklik” getirebileceğini bildirdi.

Ifo, Facebook’un kendi kriptoparası Libra’nın piyasa sürülmesi planı ve etkisine ilişkin bir araştırma raporu yayımladı. 

Gelişen ve gelişmekte olan pek çok ülkede, merkez bankalarının, enflasyonla ve kurdaki değer kaybıyla ilgili genişletilmiş bir hükumet kolu olarak kullanıldığının belirtildiği raporda, "Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda en fakir insanların finansal sisteme erişimleri yok. Borç alırken çok yüksek miktarda faiz veya uluslararası banka transferleri için yüksek ücretler ödemek zorundalar.” denildi.

Ifo araştırmacıları Stefan Eichler ve Marcel Thum tarafından yapılan araştırmada, “Libra gelişmekte olan ülkelere daha fazla mali özerklik getirebilir.” ifadesine yer verildi.

Raporda, bugünkü parasal sistemin devlet tarafından kontrol edildiği hatırlatılarak, “Libra, bu egemen para sistemi için zorluklar oluşturabilir. Bu nedenle hükumetler, merkez bankaları ve kanun yapıcılar Libra’ya karşı şüpheyle yaklaşıyorlar. Libra kullanımı yaygınlaşırsa, resmi yerel para birimlerinin kullanımı giderek azalabilir. Ülke içi para politikasının etkisi azalır. Bunun yanında enflasyonun kontrolü daha da zorlaşacak ve daha yüksek oynaklığa eğilimli olacaktır.” değerlendirilmesi yapıldı.

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