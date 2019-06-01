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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Facebook KVKK cezasını ödedi ama itiraz da edecek!

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Facebook KVKK cezasını ödedi ama itiraz da edecek!

Facebook, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veri ihlali gerekçesiyle verdiği 1 milyon 650 bin liralık idari para cezasını ödedi. Ancak Facebook, karara itiraz edecek.

Geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu sosyal ağ Facebook'a toplamda 1 milyon 650 bin TL tutarında bir ceza vermişti. Cezanın sebebi ise kullanıcıların fotoğraflarına erişimine izin verilmesinde veri ihlali olarak açıklanmıştı.

Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirleyerek, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'u 1 milyon 100 bin lira idari para cezasına çarptırmıştı. Ayrıca, Kanunda yer alan "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir" hükmü hatırlatılarak, veri ihlali nedeniyle gerekli bildirimde bulunulmaması nedeniyle Facebook'a 550 bin lira idari para cezası verilmesi de kararlaştırılmıştı.

Facebook Türkiye cezasını ödedi ama itiraz edecek

Facebook yaptığı yazılı bir açıklama ile cezayı ödediklerini ancak itiraz sürecinin de başladığını belirterek iade talep edeceklerini belirtti. İşte Facebook Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Çağatay Pekyörür tarafından yapılan açıklama:

"Facebook, KVKK’nın kararında ulaştığı sonuçlara katılmamaktadır ve halihazırda bu karara itiraz etmektedir. İtiraz süreci ve idari para cezasının ödenmesi süreci eş zamanlı ilerleyen süreçler olduğundan, Facebook KVKK tarafından kesilen cezayı ödemiştir, ancak itiraz sürecinin bir parçası olarak ödemenin iadesini talep edecektir. Her halükarda, cezanın ödenmesi karara itiraz etme hakkımızı etkilemediği gibi, KVKK’nın kararı ile ilgili kaygılarımız da devam etmektedir."

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