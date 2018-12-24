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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.12.2018 - 07:22, Son Güncelleme:

Facebook kendi kripto parasını üretmeye başlıyor

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Facebook kendi kripto parasını üretmeye başlıyor

Ünlü anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın ardından Facebook'un yeni kripto parası yakında dünyaya sunulacak. Daha da önemlisi bu kripto para dolara endeksli olacak.

Kripto para piyasası şu günlerde oldukça hareketli ve teknoloji markalarının yoğun bir ilgisi söz konusu. Popüler uygulama Telegram, 2 milyar dolar civarında yatırım topladı ve TON birimini gelecek yıl piyasaya sürecek. Ayrıca blok zinciri ağında pek çok merkezi olmayan uygulamaya da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kanadalı Kik de yine hem kendi parasını çıkardı hem de ağını geliştiricilere açtı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Facebook da kripto para piyasasında geri kalmak istemedi ve kendi kripto parasıyla çok yakında karşımıza çıkacak.

Ancak dünya devi daha farklı bir yoldan gitmeyi planlıyor. Şöyle ki, geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen blok zinciri teknolojileri bölümü, stablecoin yani gerçek bir para birimine endeksli kripto para projesi üzerinde çalışıyor. Dolara endeksli olacağı tahmin edilen para birimi dalgalanmalardan da etkilenmeyecek.

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