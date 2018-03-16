Facebook Instant Games artık herkese açık!

Facebook'un Instant Games teknolojisi, şimdiye kadar ürettiği 200 oyunla tam anlamıyla kalkışa geçmiş sayılmaz. Ancak bunun nedeni, platformun şu ana kadar kapalı olması.

Ancak platform, artık bir büyüme şansına sahip çünkü Facebook, Instant Games platformunu tüm geliştiricilere açtı. Bu sayede geliştiriciler, mobil ve masaüstünde çalışan HTML5 tabanlı web oyunları oluşturabilecekler. Elbette geliştiricilerin bu oyunlardan para kazanması, oyunlarının tanıtımını yapmaları, reklam göstermeleri mümkün olacak.

Platform için oyun geliştirmek isteyenlerin tekerleği baştan icat etmeleri gerekmeyecek, çünkü Facebook'un platformda kullanılmasını önerdiği birkaç oyun motoru var.

Oyunların Facebook için uzun bir süre için önemli gelir kaynağı olduğu biliniyor. Instant Games teknolojisi, firmanın sosyal ağ stratejisini genişleterek uzun yüklenme sürelerini ortadan kaldıracak ve oyunları daha çok platforma ulaştıracak.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 90'LARDAN KALAN TUHAF İNTERNET SİTELERİ