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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
06.02.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Facebook ile Habitat 'Kontrol Bende' programını yaygınlaştıracak

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Facebook ile Habitat 'Kontrol Bende' programını yaygınlaştıracak

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Yöneticisi Pekyörür, "Kontrol Bende" programının ilk yılında 11 bin 115 kişiye ulaştıklarını söyledi.

Facebook Türkiye Kamu Politikaları Yöneticisi Çağatay Pekyörür, "Kontrol Bende" programının ilk yılında 11 bin 115 kişiye ulaştıklarını belirterek, "İkinci yılımızda da 120 gönüllü eğitip, 30 şehirde 15 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Facebook ile Habitat Derneğinin "Kontrol Bende" programı gönüllüleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ev sahipliğinde gerçekleşen "Güvenli İnternet Günü" etkinlikleri kapsamında, öğrencilerle güvenlik temalı oyunlar oynayarak, ailelere ve öğretmenlere Facebook'un güvenli kullanımı konusunda bilgi verdi.

Pekyörür, etkinlikte AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Facebook'un Türkiye'de 44 milyon kullanıcısı bulunduğunu, önceliklerinin bu kullanıcıların veri güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Güvenliği sağlamak amacıyla kullanıcılara sundukları raporlama araçlarının yanı sıra yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini kullanarak bir dizi önlemler aldıklarını da belirten Pekyörür, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki kullanıcılarımıza özel olarak Türk Eğitim Vakfı, Habitat Derneği ve Kadir Has Üniversitesi ile beraber birçok program yürüttük. Habitat Derneği ile gerçekleştirdiğimiz 'Kontrol Bende' programının ilk yılında 100 gönüllüyü eğitip bu gönüllülerle beraber 20 şehirde 10 bin kişiye ulaşma hedefiyle yola çıkmıştık, 11 bin 115 kişiye ulaştık. İkinci yılımızda da 120 gönüllü eğitip 30 şehirde 15 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Kontrol Bende programının ikinci döneminde, Türkiye'deki insanların Facebook'ta güvenliklerini sağlama konusunda bilinçlenmelerine yardımcı olmak adına ihtiyaç duyulan araç ve bilgileri sunmaya devam edeceğiz."

Pekyörür, topluma daha iyi hizmet verebilmek ve dünyayı daha bağlantılı bir yer haline getirebilmek için yeni araçlarla teknolojilere yatırım yaptıklarını ve politikalarını iyileştirdiklerini ifade ederek, insanları Facebook'u nasıl güvenli kullanabilecekleri konusunda eğitme sorumluluklarının farkında olduklarını kaydetti.

"Daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Habitat Derneği Bilgi ve İletişim Teknolojileri Programı Proje Yöneticisi Elif Bilge Erdölek, Derneğin 20 yılı aşkın süredir sürdürülebilir kalkınma özelinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini dile getirerek, Mayıs 2017'de hayata geçen "Kontrol Bende" programıyla da çevrim içi güvenlik alanında eğitimler verdiklerini söyledi.

Eğitimlerdeki amaçlarının kişilerin kendi bilgi güvenliklerini ve gizliliklerini sağlamaları konusunda farkındalık yaratmak olduğunu anlatan Erdölek, "Sahada ulaştığımız kişilerden gelen talepler ve gönüllü eğitmenlerimizin deneyim ve gözlemleri sonucunda etki alanımızı daha da artırmayı ve daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Kontrol Bende eğitimlerini daha da yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

"Ailelere söylemeye çekiniyorlar"

"Kontrol Bende" programı gönüllü eğitmenlerinden Aynur Akşar da eğitimlerde güvenli internet kullanımı, nefret söylemi ve zorbalık gibi içerikleri anlattıklarına değinerek, hem çocuklara hem de velilere yönelik eğitim verdiklerini bildirdi.

Eğitimlerde çocukların özellikle güvenlik noktasında eksiklerinin olduğunu fark ettiklerini vurgulayan Akşar, "Çocuklar zorbalıklara maruz kaldıkları zaman bunu ailelerine söylemeye çekindiklerini belirttiler. Bu noktada neler yapabilecekleriyle alakalı paylaşımlarda bulunduk. Ayrıca güvenlik önlemlerini nasıl almaları gerektiğini bilmedikleri için hesaplarının çalındığından bahsettiler. Veliler de çocuklarının kendilerinden sosyal medyada yaşadıkları problemleri gizlediklerini bu yüzden bazen bunalıma girdiklerini anlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitmen Fatih Kazdal ise 1 yıldan uzun süredir çocuklara ve yetişkinlere güvenli internet ve sosyal medya kullanımını anlattıklarını, eğitim alanların daha kötü sonuçlarla karşılaşabileceklerini öğrendiklerinde şaşırdıklarını aktardı. Gönüllü eğitmenlerin de süreç sonunda banka ve sosyal medya hesaplarını daha güvenli kullanır hale geldiğini vurgulayan Kazdal, "Hangi sosyal medya platformu olursa olsun oralarda emniyetten sorumlu birimler var. Özellikle çocuklar bu alanları bulsun ve buradan emniyetlerini nasıl sağlayacakları hakkında bilgi edinsin." dedi.

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