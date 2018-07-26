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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
26.07.2018 - 06:21, Son Güncelleme:

Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

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Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan Facebook'un hisseleri, şirketin ikinci çeyrek verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Facebook, Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı periyoduna kıyasla gelirinin yüzde 43 artışla 13 milyar 200 milyona yükseldiğini açıkladı.

Şirketin aynı dönemdeki kârı da 2017'ye kıyasla yüzde 31 artışla 5 milayr 100 milyon dolar oldu.

Açıklanan son verilere göre, Haziran itibarıyla sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcılarının sayısı ise 2 milyar 230 milyon.

Ancak tüm veriler yatırımcıların beklentilerinin altında kaldı. 

Bunun üzerine Facebook hisseleri ABD'de hızla değer kaybetti, düşüş oranı bir ara yüzde 23'ü buldu.

Yatırımcılar neden kaygılı?

Yatırımcıların Facebook ile ilgili olarak olumsuz buldukları iki veriden ilki, şirketin masraflarının yüzde 50 artışla 7 milyar 400 milyon dolara yükselmesi.

Diğeri de sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcılarının sayısındaki artışın yüzde 11 ile son 2 yılın en düşük düzeyinde kalması.

Yatırımcılar, mevcut trendin sürmesi halinde, harcamaların gelirleri aşmasından ve kârın erimesinden endişeli.

Facebook son dönemde aldığı eleştirilerin ardından, sahip olduğu içeriği denetlemeye yönelik faaliyetlerine milyarlarca dolar harcayacağını açıklamıştı. 

Araştırma şirketi eMarketer Şubat ayında yayımladığı raporunda, 25 yaşın altındaki Facebook kullanıcılarının sayısının bu yıl 2 milyon azalacağını tahmin etmişti.

Yine eMarketer'ın tahmininine göre Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın 25 yaşın altındaki Facebook kullanıcılarının sayısının ise 2018'de yaklaşık 1 milyon 600 bin artacak.

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