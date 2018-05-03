Facebook hesap dondurma nasıl yapılır?
Popüler sosyal medya platformu ve arkadaşlık sitesi Facebook'ta hesabınızı dondurmak istiyorsunuz. Ne mi yapacaksınız? İşte Facebook'tan hesabınızı dondurmanın yolu...
Son zamanlarda birçok kullanıcısının verilerinin çalındığı Cambridge Analytica skandalıyla gündemden düşmeyen Facebbook, oldukça popüler bir sosyal medya platformu. Instagram'da DM olduğu gibi kendine özgü Messenger adında bir mesajlaşma platformu olan uygulama, kullanıcılar arasında etkili bir iletişim sağlıyor. Facebook ilk çıktığı zamanlarda Messenger yoktu. Uygulamanın gün geçtikçe popülerleşmesi beraberinde Messenger mesajlaşma uygulamasını getirmişti. Diyelim ki Facebook ailesinden sıkıldınız ve hesabınız dondurmak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken işlemler çok basit. Hesabınızı dondurmak için...
FACEBOOK HESABI NASIL DONDURULUR?
- Öncelikle Facebook hesabınıza giriş yapın.
- Ardından "Ayarlar" bölümüne gidin.
- Sonrasında "Genel" seçeneğine tıklayın.
- "Hesabı Yönet" seçeneğini takip edin ve "Hesabımı dondur" deyin.
Facebook'ta hesabınızı dondurmak işte bu kadar kolay. Hesabınız dondurulduğunda ise:
- Profilinizi sizden başka kimse göremez.
- Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler görünmeye devam edebilir.
- Arkadaşlarınız arkadaş listelerinde adınızı görmeye devam edebilir. Bunu arkadaşlarınız sadece arkadaş listelerinden görebilir
- Grup yöneticileri adınızla birlikte gönderilerinizi ve yorumlarınızı görmeye devam edebilir.
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