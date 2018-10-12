Facebook hesabınız çalınırsa dikkat! Hemen bunu yapın

Facebook hesabınız başkasının eline geçerse onu nasıl geri alabilirsiniz? Paniğe gerek yok, bu adımları izlemeniz yeterli.

12 Ekim 2018 - 07:02:14 Hürriyet Haber

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Facebook geçen günlerde tarihinin en büyük veri sızıntısını yaşadı. Bu saldırıdan zarar görmemiş olsanız bile, Facebook hesaplarının hack'lendiğine sıkça rastlıyoruz. Böyle bir durum kabustan farksız çünkü saldırgan, özel mesajlarınıza ulaşıp, arkadaşlarınıza sizin adınıza bir şeyler yazabilir, sayfanızdan paylaşımlarda bulunabilir.

Çalınan bilgilerinizi geri getirmeniz pek mümkün olmasa da, hesabıızı geri alabilirsiniz. Öncelikle sakin olun ve aşağıdaki adımları izleyerek gerekenleri yerine getirin.

Hesabınız hack'lendi mi?



Hesabınızın ele geçip geçmediğini nasıl anlayabilirsiniz? Saldırganlar, hesabınızı ele geçirdiğinde arkalarında bir iz bırakacaktır. Hesabınıza giriş yapın ve sağ üstteki oka basarak menüyü açın. Ayarlar'a, ardından Güvenlik ve Oturum Açma'ya tıklayın veya bu bağlantıyı takip edin.

En üstte Facebook'a en son giriş yapan cihazları göreceksiniz. Daha fazla'ya tıklayarak eski oturumları gözden geçirebilirsiniz. Şüpheli bir durum gözlemliyorsanız, aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin.





1. Facebook Parolasını Değiştirin



Hesabınıza giren kişi parolanızı değiştirmediyse şanslısınız. Hacker'ın dikkatini çekmemek için diğer hesaplardaki oturumları henüz kapatmayın - önce parolanızı değiştirin. Ayarlar > Güvenlik ve oturum açma yolunu izleyin ve aşağı kaydırarak Parolayı değiştir seçeneğini kullanın. Güçlü bir parola kullanmayı unutmayın (bunun için LastPass gibi bir parola yöneticisi kullanabilirsiniz).

Parolayı değiştirdikten sonra Oturum Açtığınız Yerler'e gidin ve oturumları ya tek tek kapatın ya da listeyi açtıktan sonra sağ altta görünen Tüm Oturumları Kapat seçeneğini kullanın. Bunu yapmadan önce oturum açabileceğinizden emin olun.

İşe Yaramadıysa: Parolanızı Sıfırlayın

Hacker parolanızı değiştirdiyse, Facebook oturum açma ekranında, parola kutusunun altındaki "Hesabını mı unuttun" bağlantısını kullanın. Burada parolanızı sıfırlamanız için birkaç yol sunuluyor.

2. Hack'i Facebook'a bildirin



Hesabınız hack'lenmekten öte spam ve reklam göndermeye başladıysa, onu rapor etmenizde fayda var. Bu yolu hack nedeniyle hesabınıza erişimi kaybettiyseniz de kullanabilirsiniz, Facebook hesabınızı kurtarmakta yardımcı olacaktır.

3. Şüpheli uygulamaları kaldırın



Hesabınız çoğu kez rastgele biri tarafından hack'lenmez. Saldırının kaynağı, erişim izni verdiğiniz bir Facebook uygulaması da olabilir. Şüpheli uygulamaları kaldırmak için Ayarlar > Uygulamalar ve web siteleri yolunu izleyin. Tüm Uygulamalar ve Web Siteleri için Tümünü Göster'e tıklayın ve kaldırmak istediğiniz uygulama ve web sitelerini işaretleyin. Şimdi sağ üstteki kaldır düğmesine basın ve çıkan soruyu onaylayın.

4. Arkadaşlarınızı bilgilendirin



Hesabı kurtarmaya yönelik girişimlerinizi tamamladıktan sonra arkadaşlarınızı bu konuda bilgilendirin. Arkadaşlarınıza Facebook'tan ulaşamıyorsanız, diğer sosyal kanallardan veya eposta üzerinden ulaşın.



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