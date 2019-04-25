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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
25.04.2019 - 08:52, Son Güncelleme:

Facebook ağır para cezası bekliyor! Kenara para koymuş bile

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Facebook ağır para cezası bekliyor! Kenara para koymuş bile

Sosyal medya devi Facebook, kişisel verilerin gizliliği konusundaki ihlaller yüzünden ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından ağır bir para cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

Facebook bu nedenle 3 milyar dolarlık bir fon oluşturduğunu, kesilecek cezanın 5 milyar doları bulabileceğini duyurdu.

ABD Federal Ticaret Komisyonu daha önce hiç bir teknoloji şirketine bu meblağda bir para cezası vermemişti.

Para cezası konusunda ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Facebook arasındaki pazarlık aylardır sürüyor.

Komisyon Facebook'u, kişisel verilerin korunması konusunda 2011'de verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle cezalandırmak istiyor.

Amerikan hükümetine bağlı Komisyon'un temel görevleri, tüketici haklarını korumak ve tekelleşmeye karşı mücadele etmek.

Facebook geçen yıl da bazı kullanıcılarının şifrelerinin çalınması ve bazı kullanıcılarının bilgilerini üçüncü taraflara vermesi nedeniyle eleştirilmişti.

'Gelirimiz yüzde 26 arttı'

Öte yandan Facebook, yılın ilk çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 arttığını ve 15 milyar doları aştığını açıkladı.

Sosyal medya devi, aylık kullanıcılarının sayısının da yüzde 8 arttığını ve 2 milyar 380 milyon kişiye çıktığını duyurdu.

Facebook hisseleri de yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kazandı.

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