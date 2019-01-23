Facebook 1000 kişiyi işe alacak! Başvurular başladı
Sosyal medya devi Facebook, her geçen gün büyüyen kitlesine yetişebilmek adına 1000 kişiye daha istihdam sağlayacak. Peki şirket hangi alanlarda çalışan arıyor?
Facebook'un Operasyon Başkanı olan Sherly Sandberg, Avrupa'daki Facebook üssü olarak bilinen Dublin'e gitti, önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya kullanıcılarının güvenliğinin her zaman kendileri için öncelikli olduğuna vurgu yapan Sandberg, sahte hesaplar başta olmak üzere sahte haber yayılımını engellemek için yoğun çaba gösterdiklerini, bu doğrultuda yatırımlarını artırarak sürdüreceklerini kaydetti.
Facebook’un Ulusal Zorbalıkla Mücadele Merkezi’ne yaptığı bağışı 1 milyon euroya çıkaracağını da belirten Sandberg, Facebook olarak İrlanda'nın başkenti Dublin'de yer alan ve Meath ve Cork bölgelerinde faaliyet gösteren kampüsüne yayın politikası ve içerik yönetimi alanları öncelik olmak üzere, bu yıl içinde 60'ar kişilik ekipler halinde toplam 1,000 kişi alacağını da dünyaya duyurdu.
Şirketin sadece İrlanda ofisinde 4 bini aşkın çalışanı bulunuyor.
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