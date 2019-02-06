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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.02.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Eugene Kaspersky: Güvenli İnternet Günü: Hep birlikte daha iyiye

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Eugene Kaspersky: Güvenli İnternet Günü: Hep birlikte daha iyiye

Dünyanın önde gelen güvenlik yazılımlarından biri olan Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky, Dünya Güvenli İnternet Günü kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. "Daha iyi bir internet için hep birlikte" ifadesini kullanan Kaspersky, dünyayı birbirine yakınlaştırmak için kullanılacak bir araç şeklinde düşünülen internetin bugün bu konseptten uzaklaştığına dikkat çekti.

Kaspersky'nin yaptığı açıklamanın satır başları şöyle:

"Bu yıl Güvenli İnternet Günü’nün temasını “Daha iyi bir internet için hep birlikte” ifadesi oluşturuyor. Bu iş birliği çağrısı kurumsal gizlilik skandalları, global fidye yazılım salgınları, devlet destekli saldırılar ve interneti alt üst etmekle tehdit eden ve hızla büyüyen siber suçlu dünyasına karşı yapılıyor.

En başta, dünyayı birbirine yakınlaştırmak için kullanılacak bir araç şeklinde düşünülen internet bugün bu konseptten uzaklaştı. Şirketler ve devletler çeşitli gruplardan gelen gelişmiş tehditlere karşı savunmalarını daha da artırır hale geldi. Devlet kurumlarına ve altyapılarına, tedarik zincirlerine ve kişilere yönelik artan saldırılar karşısında ülkeler kendi vatandaşlarını ve endüstrilerini korumak istiyor. Bunu yapmanın en kolay yolu ise kapıları tamamen kapatmak. Sonuç olarak, siber güvenlik sektörü jeopolitik ve hukuki sınırlarla bölünmekle karşı karşıya. Bu da herkesi koruma altına almamızı çok daha zorlaştırıyor.

Ülkeler arasındaki güven azaldıkça internet riskleri de giderek daha askeri bir hal almaya başlıyor. Başka ülkelerin tehditlerini savuşturmak için daha fazla siber silah geliştiriliyor. Ancak bu silahların hiçbir ülkeyle bağlantısı olmayan siber suçluların eline düşme riski her zaman var (ve düşüyor da). Siber suçlular bu silahları, kimin etkilendiğine bakmadan para kazanmak veya karışıklık çıkarmak için kullanabiliyor. Siber suçlular oluşan korku ortamından yararlanmaya ve ulusal sınırlara bağlı olmadan yeni tehditler geliştirmeye devam ederken, azalan uluslararası rekabet ile ortaya çıkan fırsatların da tadını çıkaracak.

Siber güvenlik sektörü şimdi bir tercihle karşı karşıya. Ülkelerin birbirleriyle iletişimi kesip uluslararası projelerin iptal etmesiyle ortaya çıkacak bölünme ve tecrit veya daha cesur ve zorlu bir yol olan yoğun iş birliği ve istihbarat paylaşımı arasında bir tercih yapılmalı. Siber tehditlere karşı sınır tanımadan birleşmiş bir topluluğa ihtiyacımız var. Açık bir ortam, siber güvenlik sektörünün daha canlı ve rekabetçi olmasını sağlar ve herkes için daha iyi teknolojilerin ve daha güçlü koruma yöntemlerinin geliştirilmesinin önünü açar. Bölünme ise sadece bizim suçlulara birlikte müdahale edebilme becerimizi ortadan kaldırır.

Zamanı geri çeviremeyiz fakat ben bu konuda halen oldukça iyimserim. Siber dünya karanlık, gizemli ve anlaşılmaz bir yer haline gelmiş olabilir fakat biz ve bizim gibiler aydınlığı geri getirecek. Daha şeffaf olup insanların sektörümüze güvenmesini sağlayacak güce sahibiz.

Biz buna, Global Şeffaflık Girişimi ile çoktan başladık. Kodlarımızı bağımsız incelemeye açıyoruz, ürün, yazılım güncelleme ve tehdit tespiti kurallarını geliştirme yöntemlerimizi adapte ediyoruz ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımızın verilerini işleme yerlerimizi ve tekniklerimizi iyileştiriyoruz. Siber güvenlik sektöründeki diğer meslektaşlarımızla birlikte açık iş birlikleri ve açık kapılar için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu yıl Güvenli İnternet Günü için verilen mesajı tüm dünyanın duymasını ve dünyayı siber tehditlerden ancak birlikte çalışarak kurtarabileceğimizin fark edilmesini istiyoruz."

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