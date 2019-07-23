Eski iPhone modellerini kullananlara güncelleme müjdesi
Apple, iOS 12.4 güncellemesini desteklediği tüm iPhone modelleri için dün akşam yayına verdi. Ancak Apple'ın asıl sürprizi eski iPhone modelleri için de iki ayrı güncellemeyi yayına vermesi oldu. iOS 9.3.6 ve iOS 10.3.4 güncellemelerini bir ara sunan şirket, böylece uzun bir süre sonra eski cihazlarını güncellemiş oldu.
Apple, yeni iOS sürümlerini genel olarak bu güncellemeyi kaldırabileceğini düşündüğü cihazları için yayınlıyor. Hal böyle olunca eski iPhone modelleri bir süre sonra artık desteklenmemeye ve güncelleme almamaya başlıyor. Bu da pek çok uygulama desteğinin söz konusu modellerde zaman içinde ortadan kalkmasına yol açarken, cihazda meydana gelebilecek güvenlik açığı veya bir dizi teknik sorunları kapayacak bir güncelleme de gelmiyor.
Ancak Apple, dün akşam iOS 12.4 ve watchOS 5.3 güncellemeleriyle birlikte sürpriz bir hamle yaparak eski iPhone ve iPad modellerine güncelleme çıkardı. Fakat bu cihazları elbette en yeni iOS sürümüne yükseltmedi. Bunun yerine iOS 9 ve iOS 10'da kalan cihazlarını yine bu sürüm numarası altında güncelledi. iOS 9.3.6 güncellemesi iPad 2, iPad 2 Mini, iPad 3 ve iPhone 4S model telefonları kapsıyor. Bu cihazlardan birine sahipseniz güncellemeyi indirebilirsiniz. Benzer şekilde iOS 10.3.4 güncellemesi ise iPad 4, iPhone 5 modellere gelmiş durumda.
Bu güncellemenin yayınlanmasındaki amaç ise bu cihazları güvenlik olarak yeni zararlılara karşı korumak ve bir dizi güvenlik açığını kapatmak. Apple, son olarak iOS 9 üzerinden iOS 9.3.5 güncellemesini Ağustos 2016'da, iOS 10.3.3 güncellemesini ise Temmuz 2017'de aktif hale getirmişti.
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