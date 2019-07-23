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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.07.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Eski iPhone modellerini kullananlara güncelleme müjdesi

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Eski iPhone modellerini kullananlara güncelleme müjdesi

Apple, iOS 12.4 güncellemesini desteklediği tüm iPhone modelleri için dün akşam yayına verdi. Ancak Apple'ın asıl sürprizi eski iPhone modelleri için de iki ayrı güncellemeyi yayına vermesi oldu. iOS 9.3.6 ve iOS 10.3.4 güncellemelerini bir ara sunan şirket, böylece uzun bir süre sonra eski cihazlarını güncellemiş oldu.

Apple, yeni iOS sürümlerini genel olarak bu güncellemeyi kaldırabileceğini düşündüğü cihazları için yayınlıyor. Hal böyle olunca eski iPhone modelleri bir süre sonra artık desteklenmemeye ve güncelleme almamaya başlıyor. Bu da pek çok uygulama desteğinin söz konusu modellerde zaman içinde ortadan kalkmasına yol açarken, cihazda meydana gelebilecek güvenlik açığı veya bir dizi teknik sorunları kapayacak bir güncelleme de gelmiyor.

Ancak Apple, dün akşam iOS 12.4 ve watchOS 5.3 güncellemeleriyle birlikte sürpriz bir hamle yaparak eski iPhone ve iPad modellerine güncelleme çıkardı. Fakat bu cihazları elbette en yeni iOS sürümüne yükseltmedi. Bunun yerine iOS 9 ve iOS 10'da kalan cihazlarını yine bu sürüm numarası altında güncelledi. iOS 9.3.6 güncellemesi iPad 2, iPad 2 Mini, iPad 3 ve iPhone 4S model telefonları kapsıyor. Bu cihazlardan birine sahipseniz güncellemeyi indirebilirsiniz. Benzer şekilde iOS 10.3.4 güncellemesi ise iPad 4, iPhone 5 modellere gelmiş durumda.

Bu güncellemenin yayınlanmasındaki amaç ise bu cihazları güvenlik olarak yeni zararlılara karşı korumak ve bir dizi güvenlik açığını kapatmak. Apple, son olarak iOS 9 üzerinden iOS 9.3.5 güncellemesini Ağustos 2016'da, iOS 10.3.3 güncellemesini ise Temmuz 2017'de aktif hale getirmişti. 

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