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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
18.09.2019 - 02:46, Son Güncelleme:

En büyük kütleli nötron yıldızı keşfedildi

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En büyük kütleli nötron yıldızı keşfedildi

Gök bilimciler, bugüne kadarki en büyük kütleli nötron yıldızını keşfetti.

CNNInternational'ın haberine göre, ABD'li astronomlar, Batı Virginia'da bulunan Green Bank Teleskobu ile yaptıkları gözlemler sırasında J0740+6620 adı verilen en büyük kütleli nötron yıldızını tespit etti. 

Dünya'nın 333 bin, Güneş'in de 2,17 kat büyüklüğünde kütleye sahip nötron yıldızının, yerküreye 4 bin 600 ışık yılı uzaklıkta bulunduğu, bir ucundan diğer ucuna olan mesafenin ise yaklaşık 24 kilometre olduğu belirtildi.

Keşfi yapan ekibin lideri Maura McLaughlin, "Green Bank'de pulsarlardan yayılan çekimsel dalgaları yakalamaya çalışıyorduk. Bu çekimsel dalga tespitiyle ilgili olmaktan ziyade gözlemlerimizden çıkan birçok önemli sonucu ele alan bir makale." ifadesini kullandı.

Yarıçapları itibarıyla evrenin en küçükleri olarak nitelendirilen nötron yıldızları, süpernova olarak patladıktan sonra kalan kısmın kendi içine çökmesiyle oluşuyor.

Genellikle milisaniye ile saniye arasında değişen çok düzenli aralıklarla ışıma atımları gözlenen nötron yıldızları, "pulsarlar" olarak adlandırılıyor.

Keşfin ayrıntıları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı. 

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