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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
10.05.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Elektronik haberleşmede sınır ötesi iş birliği

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Elektronik haberleşmede sınır ötesi iş birliği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Japonya, Güney Kore, Rusya ve İran'ın da aralarında bulunduğu 37 ülkenin ilgili kuruluşlarıyla elektronik haberleşme sektöründe iş birliği yapıyor. Son olarak Benin ve İsveç ile imzalanan anlaşmalar, uzman değişiminden ortak çalıştaylara, uygulama paylaşımından mevzuat düzenlemelerine kadar pek çok konuyu kapsıyor.

BTK, ülkenin elektronik haberleşme sektörüne yön vermenin yanında uluslararası gelişmeleri de yakından izliyor. Kurum bu kapsamda Japonya, Güney Kore, Rusya, İran, Bulgaristan, Afganistan, Nijer, Tunus, Tayland, Bosna-Hersek ve Kuveyt'in de aralarında olduğu 37 ülkeyle mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşmalar, bilgi ve dokümanların değişimi, uzman değişimi, ikili istişareler, ortak teknik çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri ve eğitim programları yapılması dahil çeşitli iş birliklerini içeriyor. 

2 ülke daha eklendi

BTK son olarak Benin ve İsveç'in ilgili kuruluşlarıyla mutabakat zaptı imzaladı.

BTK ile Benin'deki muadili Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyici Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı, 2014'te yapılan anlaşmanın değişen koşullara göre düzenlenmesini amaçlıyor. 

Karşılıklı fayda temelinde iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenen zapt ile Türkiye ve Benin'in haberleşme ve posta endüstrisinde bilgi değişimi teşvik edilecek.

Elektronik haberleşme pazarlarının, posta hizmetlerinin ve bilgi teknolojilerinin kullanımının düzenlenmesi, çeşitli uygulamalar ve diğer hususlarda karşılıklı iş birliği yapılacak.

Ayrıca, elektronik haberleşme düzenlemeleri alanında en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, telekomünikasyon hizmetleri ve teknolojilerinde uzman ziyaretleri ve ortak çalışma grupları oluşturulması iş birliği kapsamında olacak.

İsveç Posta ve Telekom Kurumu ile iş birliği 

BTK'nin, İsveç Posta ve Telekom Kurumu ile imzaladığı mutabakat zaptına göre de iki kurum elektronik haberleşme sektörüne ilişkin hususlarda karşılıklı bilgi, tecrübe ve uzman değişimi yoluyla iş birliği yapacak. Kurumlar, elektronik haberleşme pazarları, bilgi teknolojilerinin kullanımı ve posta hizmetlerinin düzenlenmesi için iş birliğine gidecek.

Doküman ve uzman değişimi, ikili istişareler, ortak teknik çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri, eğitim programları düzenlenmesi, elektronik haberleşme düzenlemeleri alanında en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, telekomünikasyon hizmetleri ve teknolojilerinde uzman ziyaretleri gibi alanlar iş birliği yürütülecek alanlar olacak.

Ayrıca, bu iş birliğinin, kurumlarla sınırlı kalmayıp iki ülkenin özel sektörünü de içerecek şekilde genişletilmesi ve güçlendirilmesi öngörülüyor.

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