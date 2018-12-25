Elektrikli otomobil şarj cihazlarındaki güvenlik açığına dikkat!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriElektrikli otomobil şarj cihazlarındaki güvenlik açığına dikkat!
GeriTeknoloji Elektrikli otomobil şarj cihazlarındaki güvenlik açığına dikkat!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
25.12.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Elektrikli otomobil şarj cihazlarındaki güvenlik açığına dikkat!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrikli otomobil şarj cihazlarındaki güvenlik açığına dikkat!

Elektrikli modern otomobiller açıklara karşı sürekli test edilse de şarj cihazları gibi bazı önemli aksesuarlar genellikle göz ardı ediliyor. Kaspersky Lab uzmanları, önde gelen bir markaya ait elektrikli otomobil şarj cihazlarının siber saldırganlar tarafından değerlendirilebilecek açıklar bulundurduğunu keşfetti. Düzenlenecek saldırılar evlerdeki elektrik ağlarına da zarar verebiliyor.

Çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkıda bulunan elektrikli araçlar son günlerin en popüler konuları arasında yer alıyor. Açık ve özel şarj noktaları bazı bölgelerde yaygınlaşmaya başladı. Elektrikli araçların popülerliğinin artması, Kaspersky Lab uzmanlarını uzaktan erişim özelliğine sahip yaygın şarj cihazlarını kontrol etmeye itti. Araştırmacılar, ele geçirilen şarj cihazlarına aşırı yükleme yapılarak bağlı bulundukları şebekenin çökertilebileceğini belirledi. Bu tür bir saldırı finansal etkinin yanı sıra şebekeye bağlı diğer cihazlara da zarar verebilir. 

Araştırmacılar şarj cihazına komut göndererek şarj işlemini durdurma veya mümkün olan en yüksek akımla şarj etmenin yolunu buldu. İlk seçenek insanların arabalarını kullanmasını engellemekle kalsa da ikinci seçenek, sigorta ile korunmayan bir cihazda kabloların aşırı ısınmasına yol açabilir. 

Elektrik akımını değiştirmek için saldırganların şarj cihazının bağlı olduğu ağa Wi-Fi üzerinden erişmesi yeterli. Cihazlar yerel kullanım için üretildiğinden, kablosuz ağ güvenliği de kısıtlı oluyor. Bu da saldırganların kolayca erişim sağlayabileceği anlamına geliyor. Örneğin, kaba kuvvet yöntemiyle olası tüm parola seçenekleri denenebilir. Kaspersky Lab istatistiklerine göre, 2018’de IoT cihazlarına yönelik saldırılarının %94’ü Telnet ve SSH parolalarına kaba kuvvet uygulanmasıyla gerçekleşti. Kablosuz ağa giren saldırganlar şarj cihazının IP adresini kolayca bulabiliyor. Böylece, açıklardan yararlanıp cihazların çalışmasını engelleyebiliyorlar. 

Tespit edilen tüm açıklar üretici markaya iletildi ve ilgili yamalar yayınlandı. 

Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı Dmitry Skylar, “İnsanlar, siber suçluların hedefli bir saldırıda fark edilmemek için en beklenmeyen unsurları ele geçirmeye çalıştığını genellikle unutuyor. Bu nedenle, yalnızca araştırılmamış teknik yeniliklerde değil bunların aksesuarlarında da açıklar aranmalı. Bu aksesuarlar tehdit gruplarına genellikle birçok fırsat sunuyor. Yaptığımız çalışmada gösterdiğimiz gibi, üreticiler ağ bağlantılı otomobil cihazlarına ekstra dikkat göstermeli ve hata bulanlara ödül programları düzenlemek veya siber güvenlik uzmanlarından kontrol talep etmek gibi yollar izlemeli. Burada bahsedilen durumda hemen müdahale edilip cihazlardaki açıklar hızla kapatıldığı için şanslıyız. Böylece potansiyel saldırılar önlenmiş oldu.” dedi. 

Kaspersky Lab şu güvenlik önlemlerinin alınmasını tavsiye ediyor:

•Akıllı cihazlarınızın yazılımlarını düzenli olarak en son sürüme güncelleyin. Bu güncellemeler kritik açıklar için yamalar içeriyor olabilir. Siber suçlular bu açıkları kullanarak evinize ve özel yaşantınıza erişebilir.

•Wi-Fi router’ları ve diğer cihazlar için varsayılan parolayı kullanmaktan kaçının. Güçlü parolalar kullanın ve aynı parolayı birden fazla cihaz için kullanmayın.

•Akıllı ev cihazlarınızın kullandığı ağı, sizin veya ailenizin kişisel cihazlarında bağlantı için kullandığınız ağdan ayırın. Böylece, cihazlarınızdan birine kimlik avı amaçlı bir e-posta ile zararlı yazılım bulaşırsa akıllı ev sisteminiz bu durumdan etkilenmez.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!

IBM mühendislerinden sağlığınızı kontrol eden tırnak sensörü

Nokia'dan fiyatıyla şaşkına çeviren telefon

Galaxy Note 10'un en dikkat çeken özelliği ekranı!