Ekranları dokunmatik hale getiren Wollox Arıkovanı'nda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriEkranları dokunmatik hale getiren Wollox Arıkovanı'nda
GeriTeknoloji Ekranları dokunmatik hale getiren Wollox Arıkovanı'nda
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
20.07.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Ekranları dokunmatik hale getiren Wollox Arıkovanı'nda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekranları dokunmatik hale getiren Wollox Arıkovanı'nda

Toplantı sunumlarında yaşanan cihaz ve bağlantı problemleri, Arıkovanı’nda fonlamaya açılan görüntü kontrol sistemi Wollox ile sona eriyor. Wollox ile sunum kablosuz bağlantıyla yansıtılıyor. Bilgisayar gerekliliğini de ortadan kaldıran Wollox, cep telefonu ya da tabletten sunum görüntüleyebiliyor, yansıtılan ekran da dokunmatik oluyor.

Toplantı sunumlarında yaşanan cihaz ve bağlantı problemleri, Arıkovanı’nda fonlamaya açılan görüntü kontrol sistemi Wollox ile sona eriyor. Wollox ile sunum kablosuz bağlantıyla yansıtılıyor. Bilgisayar gerekliliğini de ortadan kaldıran Wollox, cep telefonu ya da tabletten sunum görüntüleyebiliyor, yansıtılan ekran da dokunmatik oluyor.

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, iş ve günlük hayatı kolaylaştıracak çözümler sunan teknolojik girişimlere destek vermeyi sürdürüyor. Fonlamaya açılan en yeni ürünlerden biri olan görüntü kontrol sistemi Wollox, iş insanlarının yaşadığı önemli bir soruna çözüm oluşturmayı amaçlıyor. Uzaktan yönetim kalemi sayesinde, projeksiyon cihazının yansıdığı alanı dokunmatik hale getiriyor ve bilgisayarınızı uzaktan kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Kablo ve bağlantı problemi yok

İş toplantılarının olmazsa olmazı sunumlar, kablo ve bağlantı gibi teknik problemlerden dolayı çoğunlukla zaman kaybına neden olabiliyor. Wollox fuar alanları, konferans salonları, büyük toplantı salonları ve benzeri geniş alanlarda projeksiyon cihazlarının sunum yapılan bilgisayarlarla kablosuz bağlantı kurmasını sağlıyor. Böylece görüntünün yansıdığı alan çalışma alanına çevrilebiliyor. Wollox projeksiyon cihazlarına ve yeni nesil flat TV’lere takılabiliyor ve sunum süresince bilgisayar başında olma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ayrıca Wollox, Özel ve devlet Okulları, üniversiteler, sunum odaklı çalışan firmalar, oteller ve fuar alanları gibi çeşitli alanlarda da kullanılabilecek.

Wollox ile birlikte üretilen Akıllı Tahta Kalemi, sunumu yönetmek, gerekli ekleme ve çıkartmaları yapabilmek kolaylaşıyor. Akıllı tahta kalemiyle sunum alanı uzaktan yönetilebiliyor ve herhangi bir ekran akıllı tahtaya dönüşebiliyor. Böylece farklı cihazların getirdiği kısıtlar da ortadan kalkıyor. Wollox, bilgisayar taşıma zorunluluğunu da ortadan kaldırarak benzerlerinden ayrışıyor. Akıllı telefon ya da tablete indirilecek uygulamayla sunumlar bu cihazlarla yönetebilecek. Ürün gerekli desteği bulduğu takdirde satışa sunulma imkanına kavuşacak.

Ayrıca, Wollox uzaktan görüntü kontrol sistemi Radyo Frekans protokolü kullanarak, Wi-Fi kullanan benzer ürünlere nazaran daha hızlı veri ve görüntü transferi sağlıyor, bu sayede takılma, donma ve gecikme gibi sorunların yaşanmasını ortadan kaldırıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ekranları dokunmatik hale getiren Wollox Arıkovanı'nda

Flaş karar: Instagram'da yaşı tutmayanların hesapları kapatılıyor

Instagram'da "yeşil nokta" dönemi

Messenger for Kids yayınlandı!