Ekranları dokunmatik hale getiren Wollox Arıkovanı'nda

Toplantı sunumlarında yaşanan cihaz ve bağlantı problemleri, Arıkovanı’nda fonlamaya açılan görüntü kontrol sistemi Wollox ile sona eriyor. Wollox ile sunum kablosuz bağlantıyla yansıtılıyor. Bilgisayar gerekliliğini de ortadan kaldıran Wollox, cep telefonu ya da tabletten sunum görüntüleyebiliyor, yansıtılan ekran da dokunmatik oluyor.

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, iş ve günlük hayatı kolaylaştıracak çözümler sunan teknolojik girişimlere destek vermeyi sürdürüyor. Fonlamaya açılan en yeni ürünlerden biri olan görüntü kontrol sistemi Wollox, iş insanlarının yaşadığı önemli bir soruna çözüm oluşturmayı amaçlıyor. Uzaktan yönetim kalemi sayesinde, projeksiyon cihazının yansıdığı alanı dokunmatik hale getiriyor ve bilgisayarınızı uzaktan kontrol edebilmenizi sağlıyor.

Kablo ve bağlantı problemi yok

İş toplantılarının olmazsa olmazı sunumlar, kablo ve bağlantı gibi teknik problemlerden dolayı çoğunlukla zaman kaybına neden olabiliyor. Wollox fuar alanları, konferans salonları, büyük toplantı salonları ve benzeri geniş alanlarda projeksiyon cihazlarının sunum yapılan bilgisayarlarla kablosuz bağlantı kurmasını sağlıyor. Böylece görüntünün yansıdığı alan çalışma alanına çevrilebiliyor. Wollox projeksiyon cihazlarına ve yeni nesil flat TV’lere takılabiliyor ve sunum süresince bilgisayar başında olma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ayrıca Wollox, Özel ve devlet Okulları, üniversiteler, sunum odaklı çalışan firmalar, oteller ve fuar alanları gibi çeşitli alanlarda da kullanılabilecek.

Wollox ile birlikte üretilen Akıllı Tahta Kalemi, sunumu yönetmek, gerekli ekleme ve çıkartmaları yapabilmek kolaylaşıyor. Akıllı tahta kalemiyle sunum alanı uzaktan yönetilebiliyor ve herhangi bir ekran akıllı tahtaya dönüşebiliyor. Böylece farklı cihazların getirdiği kısıtlar da ortadan kalkıyor. Wollox, bilgisayar taşıma zorunluluğunu da ortadan kaldırarak benzerlerinden ayrışıyor. Akıllı telefon ya da tablete indirilecek uygulamayla sunumlar bu cihazlarla yönetebilecek. Ürün gerekli desteği bulduğu takdirde satışa sunulma imkanına kavuşacak.

Ayrıca, Wollox uzaktan görüntü kontrol sistemi Radyo Frekans protokolü kullanarak, Wi-Fi kullanan benzer ürünlere nazaran daha hızlı veri ve görüntü transferi sağlıyor, bu sayede takılma, donma ve gecikme gibi sorunların yaşanmasını ortadan kaldırıyor.