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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
12.06.2018 - 07:08, Son Güncelleme:

E3 2018'in bombası: Halo Infinity duyuruldu

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E3 2018'in bombası: Halo Infinity duyuruldu

Microsoft, E3 basın açıklamasında Halo Infinity'i duyurdu, oyunun Xbox One ve Windows 10'a geleceğini bildirdi!

Microsoft çok beklenen E3 konferansını yeni bir Halo oyununu duyurarak başlattı. Son zamanlarda duyurulan bir çok Xbox'a özel oyundan sonra Halo Infinity'nin Windows 10'a da geleceğini duymak hayranları sevindirdi. Microsoft, oyuna ait fragmanda yeni oyun motorunun kabiliyetlerini gösterdi.

Sahnede konuşan Phil Spencer, oyuncuların bu yeni macerada oyuncuların insanlığı kurtarmak için Master Chief'in en büyük macerasına katılacağını söyledi. Oyun için özel olarak geliştirilmiş SlipSpace motoru ise ismini Halo evrenindeki ışıktan hızlı seyahat teknolojisinden alıyor.

Şimdilik oyunun çıkış tarihi, oynayışı, sistem gereksinimleri ve hatta türü ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



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