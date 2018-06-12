E3 2018'in bombası: Halo Infinity duyuruldu
Microsoft, E3 basın açıklamasında Halo Infinity'i duyurdu, oyunun Xbox One ve Windows 10'a geleceğini bildirdi!
Microsoft çok beklenen E3 konferansını yeni bir Halo oyununu duyurarak başlattı. Son zamanlarda duyurulan bir çok Xbox'a özel oyundan sonra Halo Infinity'nin Windows 10'a da geleceğini duymak hayranları sevindirdi. Microsoft, oyuna ait fragmanda yeni oyun motorunun kabiliyetlerini gösterdi.
Sahnede konuşan Phil Spencer, oyuncuların bu yeni macerada oyuncuların insanlığı kurtarmak için Master Chief'in en büyük macerasına katılacağını söyledi. Oyun için özel olarak geliştirilmiş SlipSpace motoru ise ismini Halo evrenindeki ışıktan hızlı seyahat teknolojisinden alıyor.
Şimdilik oyunun çıkış tarihi, oynayışı, sistem gereksinimleri ve hatta türü ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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