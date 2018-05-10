e-Dönüşüm uygulamaları dijitalleşmeyi hızlandırıyor
e-Dönüşüm uygulamaları, dijitalleşme stratejisi kapsamındaki oldukça önemli konular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) bu yıl açıkladığı üzere, e-Fatura mükelleflerinin yanı sıra tüm şirketlerin bu süreçlere adapte olması dijital çağda doğal bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. e-Fatura’ya gönüllü geçiş şirketlere, dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklarla erkenden tanışma fırsatı sunuyor. e-Dönüşüm uygulamaları dijitalleşme süreçlerini hızlandırırken; ücretsiz altyapı destekleri ve geliştirilen uygulamalarla da e-Dönüşüm stratejilerinin gerçekleştirilmesini destekliyor.
Digital Planet hayata geçirdiği uygulamalarıyla da e-Fatura’ya gönüllü geçiş yapan firma sayısını kayda değer bir oranda artırıyor. Digital Planet CEO’su Şerif Beykoz, “Yıllık 1 milyara yakın fatura işleme hacmine sahip bir şirket olarak, e-Fatura uygulamasının avantajları göz önüne alındığında bu sayının daha da artacağına ve Türkiye’de bu sürece adapte olmayan şirketin kalmayacağına inanıyoruz” diyor.
Ocak 2019’a kadar e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu getiriliyor
GİB, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde daha önce yayınladığı tebliğde e-Fatura mükelleflerine yönelik düzenlemelerini duyurmuştu. Bu çerçevede yeni bir tebliğ taslağı yayınlayan GİB, e-Ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ve internet ortamında ilan yayınlayan mükelleflere Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu getiriyor. Ayrıca yayınladığı bir başka tebliğ taslağında ise e-Fatura’ya geçiş yapmış şirketlerin e-İrsaliye’ye geçişi zorunlu olacak.
Digital Planet CEO’su Şerif Beykoz, GİB’in zorunlu kıldığı bu dönüşüm uygulamalarının aslında pek çok avantajının bulunduğunu ve gönüllü geçişin bu süreçlerde de firmaların yararına atılacak bir adım olduğunu belirterek şunları söylüyor: “e-Arşiv hizmeti kâğıt nüsha saklama zorunluluğu olmamasıyla yerden tasarruf sağlıyor; böylece ofis alanınızı daha verimli kullanmış oluyorsunuz. Operasyonel süreçler zaman ve maliyet kaybını ortadan kaldırırken, bulut uygulamamızla istenen e-Arşiv faturaya her yerden kolay ve hızlı erişim sağlanabiliyor. Bu avantajlar göz ününe alındığında, firmaların bu süreci gönüllü olarak tamamlaması yaşanacak sıkışıklıkları da engelleyecek, bu avantajlardan daha erken yararlanmalarını sağlayacaktır. Gönüllü geçişi düşünen tüm şirketlere bu doğrultuda hareket etmelerini ve pek çok olanağı bulunan bu uygulamalara kısa zamanda entegre olmalarını öneriyoruz.”
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