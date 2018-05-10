e-Dönüşüm uygulamaları dijitalleşmeyi hızlandırıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
10.05.2018 - 18:45, Son Güncelleme:

e-Dönüşüm uygulamaları dijitalleşmeyi hızlandırıyor

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e-Dönüşüm uygulamaları dijitalleşmeyi hızlandırıyor

e-Dönüşüm uygulamaları, dijitalleşme stratejisi kapsamındaki oldukça önemli konular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) bu yıl açıkladığı üzere, e-Fatura mükelleflerinin yanı sıra tüm şirketlerin bu süreçlere adapte olması dijital çağda doğal bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. e-Fatura’ya gönüllü geçiş şirketlere, dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklarla erkenden tanışma fırsatı sunuyor. e-Dönüşüm uygulamaları dijitalleşme süreçlerini hızlandırırken; ücretsiz altyapı destekleri ve geliştirilen uygulamalarla da e-Dönüşüm stratejilerinin gerçekleştirilmesini destekliyor.

Digital Planet hayata geçirdiği uygulamalarıyla da e-Fatura’ya gönüllü geçiş yapan firma sayısını kayda değer bir oranda artırıyor. Digital Planet CEO’su Şerif Beykoz, “Yıllık 1 milyara yakın fatura işleme hacmine sahip bir şirket olarak, e-Fatura uygulamasının avantajları göz önüne alındığında bu sayının daha da artacağına ve Türkiye’de bu sürece adapte olmayan şirketin kalmayacağına inanıyoruz” diyor.  

Ocak 2019’a kadar e-Arşiv ve e-İrsaliye zorunluluğu getiriliyor

GİB, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde daha önce yayınladığı tebliğde e-Fatura mükelleflerine yönelik düzenlemelerini duyurmuştu. Bu çerçevede yeni bir tebliğ taslağı yayınlayan GİB, e-Ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ve internet ortamında ilan yayınlayan mükelleflere Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu getiriyor. Ayrıca yayınladığı bir başka tebliğ taslağında ise e-Fatura’ya geçiş yapmış şirketlerin e-İrsaliye’ye geçişi zorunlu olacak.

Digital Planet CEO’su Şerif Beykoz, GİB’in zorunlu kıldığı bu dönüşüm uygulamalarının aslında pek çok avantajının bulunduğunu ve gönüllü geçişin bu süreçlerde de firmaların yararına atılacak bir adım olduğunu belirterek şunları söylüyor: “e-Arşiv hizmeti kâğıt nüsha saklama zorunluluğu olmamasıyla yerden tasarruf sağlıyor; böylece ofis alanınızı daha verimli kullanmış oluyorsunuz. Operasyonel süreçler zaman ve maliyet kaybını ortadan kaldırırken, bulut uygulamamızla istenen e-Arşiv faturaya her yerden kolay ve hızlı erişim sağlanabiliyor. Bu avantajlar göz ününe alındığında, firmaların bu süreci gönüllü olarak tamamlaması yaşanacak sıkışıklıkları da engelleyecek, bu avantajlardan daha erken yararlanmalarını sağlayacaktır. Gönüllü geçişi düşünen tüm şirketlere bu doğrultuda hareket etmelerini ve pek çok olanağı bulunan bu uygulamalara kısa zamanda entegre olmalarını öneriyoruz.”

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