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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
18.04.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

'e-Devlet'te günde 3 milyon kişi işlem yapıyor'

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'e-Devlet'te günde 3 milyon kişi işlem yapıyor'

Türksat AŞ Genel Müdürü Şen, "e-Devlet'te günde 3 milyon kişi ortalama 2,7 işlem yapıyor, bu ayda 200 milyonun üzerinde işlem demek." dedi.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında faaliyet gösteren SAP ile Capital Dergisi iş birliğiyle düzenlenen "Dijital Dönüşüm Zirvesi '19" JW Marriott Otel'de başladı.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin takım işi olduğunu belirterek, "En sondaki çıktıyı alabilmemiz için en baştaki girdiyi kontrol ediyor olabilmeniz gerekiyor. Türkiye bu noktada müthiş bir gayret gösteriyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Şen, Türksat'ın e-Devlet'ten hizmetlerin kolay bir şekilde sunulmasını sağladığına dikkati çekerek, "e-Devlet'te 578 kurumdan bilgileri 42 milyon insana sunuyoruz. Şu anda e-Devlet'te günde 3 milyon kişi ortalama 2,7 işlem yapıyor, bu ayda 200 milyonun üzerinde işlem demek." ifadelerini kullandı.

Türksat'ın 3 uydusu olduğunu aktaran Şen, bu uydular sayesinde 118 farklı ülkede 3,5 milyar insana ulaşıldığını anlattı. Şen, Ar-Ge çalışmaları kapsamında uydu tarafında yurt dışına bağımlılığı azaltmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

"Dijital dönüşüme kayıtsız kalmak imkansız"
SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da dijital dönüşümün bir ekosistem oluşturulmasıyla birçok kurumun iş birliğinde yaygınlaşarak gerçekleştiğini vurguladı.

Firma olarak son 18 yılda 10 binden fazla mühendisle 40 kat daha fazla ürün ürettiklerini belirten Candan, dünyadaki artan değişim temposunu yakalamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Candan, dijital dönüşüme kayıtsız kalmanın imkansız olduğuna işaret ederek, "Türkiye’nin hedefi dünyanın 10 ekonomisinden biri olmak, bunun yolu dijitalleşmeden geçiyor." dedi.

Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş de dijital dönüşümün sürekli gelişen teknolojiyle değişen bir yapıya sahip olduğunu, geleceğin bugünden inşa edildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından "Yılın SAP Projeleri Ödülleri" de kazananlara takdim edildi.

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