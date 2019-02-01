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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
01.02.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

e-Devlet kullananlara önemli uyarı: Artık bunu da yapabileceksiniz!

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e-Devlet kullananlara önemli uyarı: Artık bunu da yapabileceksiniz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, tüm bakanlarlıkların ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan Bürokrasinin Azaltılması ve e-Devlet Toplantısı'nda gelinen son durum değerlendirildi.

Oktay, toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yapısal bir dönüşüm gerçekleştirildiğini, stratejik kararların hızla alınıp uygulandığını belirtti.

Yeni sistemle beraber başlayan stratejik dönüşümün sahada vatandaşa yansıdığı alanlardan birinin de e-Devlet olduğunu anlatan Oktay, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bürokrasinin azaltılması ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdıklarını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla "obez devletten" kurtulmak için önemli bir adım attıklarını bildiren Oktay, çok daha dinamik bir devlet yapısına dönüşmek adına kamunun sunduğu hizmetlerde önemli bir sadeleştirme yaptıklarını kaydetti.

Kamunun vatandaşlara, özel sektöre ve kendisine verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlet'e entegre ettiklerini vurgulayan Oktay, "2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlayacağız. e-Devlet hayata geçtikçe bürokrasi de azalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, bundan sonraki aşamada, sistemi akıllılaştırarak, kamuda dijital dönüşümü tamamlamaya yönelik adımlar atacaklarını aktardı.

ABONELİK İŞLEMLERİ E-DEVLET'TEN YAPILACAK 

Amaçlarının vatandaşın işini kolaylaştırmak, kamunun iş yükünü hafifletmek olduğuna değinen Fuat Oktay, "Vatandaşlarımızın en çok vaktini alan işlemlerden birisi de abonelik işlemleri. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Bir süredir bu alanda önemli bir çalışma yürütüyoruz. Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanacak. Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesi de sistem üzerinden yapılacak. Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Değişikliklerin tamamlanmasıyla bu hizmet verilecek. e-Devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlarımız ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek" ifadelerini kullandı.

SIFIR BELGE HEDEFİ

Devlet olarak vatandaşın beyanını esas alan, belgesiz ve hızlı hizmet sunumuna odaklandıklarına işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümle birlikte kamunun ürettiği ve tuttuğu hiçbir bilgiyi, belge olarak vatandaşımızdan talep etmeden sadece vatandaşımızın beyanını esas alarak hizmet vereceğiz. Bu kapsamda özellikle kurumlar arası verinin paylaşılmasına yönelik süreçleri belirleyerek gerekli hukuki altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalara da başlamış bulunmaktayız. Sistemi akıllılaştırarak, kamunun önemli ölçüde tasarruf etmesinin önünü açacağız. Bunlar için de öncelikle kamudaki sistemlerin birbirleriyle tam olarak entegrasyonunu tamamlayıp, yapay zeka dahil ileri teknolojileri etkili bir şekilde uygulayacağız."

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