Dünyaya düşen elmas meteoru 'yok olmuş bir gezegene ait'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDünyaya düşen elmas meteoru 'yok olmuş bir gezegene ait'
GeriTeknoloji Dünyaya düşen elmas meteoru 'yok olmuş bir gezegene ait'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
BBC Türkçe
18.04.2018 - 12:27, Son Güncelleme:

Dünyaya düşen elmas meteoru 'yok olmuş bir gezegene ait'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyaya düşen elmas meteoru 'yok olmuş bir gezegene ait'

2008 yılında Dünya'nın atmosferinde paylayan ve yapısında elmas barındıran bir uzay kayasının, Güneş Sistemi'nin ilk dönemlerine ait yok olmuş bir gezegene ait olduğu açıklandı.

Kayanın ait olduğu "öngezegenin" milyarlarca yıl önce Merkür ya da Mars büyüklüğünde iken gerçekleşen bir çarpışma sonucu parçlandığı düşünülüyor.

Nature Communications isimli yayın organında yayımlanan araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarına göre bu çaptaki bir elması oluşturacak basınç ancak bu büyüklükteki bir gezegende bulunabilir.

Araştırmacılar, Sudan'ın kuzeyindeki Nubian çölüne dağılan parçalar üzerinde üç farklı mikroskopla inceleme yaparak, 2008 TC3 adı verilen asteroidin mineral ve kimyasal karakteristiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, inceledikleri elmas içinde bulunan bazı materyallerin ancak 20 gigapascal üzerinde oluşabileceği sonucuna vardı. Bu basınç seviyesinin ise ancak "büyük bir gezegen gövdesinde" ortaya çıkabileceğini savundu.

İsviçre'deki Lozan Federal politeknik okulundan Farhang Nabiei, bu inceleme ile "ortadan kaybolmuş bu büyüklükteki bir kütleye ait ilk ikna edici delilin elde edildiğini" söyledi.

Aynı öngezegenin kalıntıları olabilir

Elde edilen bulguların, Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin, onlarca öngezegene ait kalıntılardan oluştuğu teorisini de güçlendirdiğini savunuluyor.

Bu çarpışma sonucu oluşan meteorların, uzay kayası kategorisine girdiği ve Dünya ile çarpışan maddelerin yüzde 1'ine tekabül ettiği belirtiliyor.

Araştırmacılar bu tip elmas meteorlarının aynı öngezegenin kalıntıları olabileceğini de düşünüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bitcoin milyarderi uyuşturucu kliniğinde öldü

Dünyaya düşen elmas meteoru 'yok olmuş bir gezegene ait'

Spotify öğrenci indirimi nedir? Öğrenci belgesi ibrazı nasıl yapılır?

TMSF'nin internet sitesi yenilendi