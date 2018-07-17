Dünyanın en hızlı süper bilgisayarının arkasında Red Hat Enterprise Linux var
Açık kaynak çözümlerinde dünya lideri Red Hat'in (NYSE: RHT) bilgi-işlem dünyasında kırdığı rekorlar saymakla bitmese de, bilgi-işlem standartları söz konusu olduğunda Red Hat Enterprise Linux tüm ezberleri bozan bir teknoloji olarak dikkatleri çekiyor. Bu başarılarını süper bilgisayarlar dünyasına taşıyan Red Hat, Top500 listesine göre dünyanın en hızlı üç süper bilgisayarının ikisine Red Hat Enterprise Linux'un güç verdiğini duyuruyor.
Öte yandan toplamda ise Linux, dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarının tamamının arkasındaki teknoloji olarak yerini alıyor.
Her iki bilgisayar da A.B.D. Enerji Bakanlığı'na bağlı CORAL girişiminin bir parçası olarak tasarlandı. Proje, bu bilgisayarları, en zorlu bilimsel ve ulusal güvenlik simülasyonlarında kullanmayı, uygulama modellemeleri yapmayı ve ülkeyi bilgi işlem alanında liderlik koltuğuna yerleştirmeyi amaçlıyor.
Haziran ayının başlarında duyurulduğu üzere, A.B.D. Enerji
Bakanlığı'nın Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan Summit, bugün itibariyle dünyanın en hızlı süper bilgisayarı. Blok yapı mimarisiyle kurulan ve IBM POWER9 işlemcileri, NVIDIA Volta V100 GPU'ları ve Mellanox Infiniband'ları kullanan Summit, asıl gücünü Red Hat Enterprise Linux'tan alıyor. Summit, ortak bir işletim sistemi arayüzüyle dünyanın en hızlı bilgisayarı olarak araştırmacılara ve son kullanıcılara hizmet verecek. Yapay zeka ve öğrenen makine yeteneklerinin bir bileşkesini kullanan Summit, kanserden astrofiziğe kadar pek çok alanda çeşitli bilimsel uygulamalara güç vermek üzere tasarlandı. Dünyanın bu en hızlı süper bilgisayarı aynı zamanda en verimli enerji kullanan bilgisayarlardan. Dünyanın en büyük 500 süper bilgisayarının kullandığı gücün kaydını tutan Green500'e göre, Summit dünya genelinde ilk 10 arasına yerleşiyor.
Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda halen yapılandırılmakta olan Sierra ise şimdiden dünyanın üçüncü en hızlı bilgisayarı olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ağustos ayında kabul görecek olan Sierra, Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin yanı sıra Los Alamos ve Sandia laboratuvarlarına destek vermek için tasarlandı. Sierra, öğrenen makineler, yüksek çözünürlüklü modelleme ve simülasyon gibi kapsamlı yeteneklere sahip. Tıpkı Summit gibi bu süper bilgisayarın tasarımı da diğeriyle benzer yapı taşlarını temel aldı IBM, NVIDIA, ve Mellanox teknolojileriyle kurulan nod işlemlerinde ortak arayüz olarak işlev gören dünyanın lider kurumsal Linux platformu üzerinde çalışıyor.
Kritik iş yükleri için gereken istikrar ve destek seviyesini sunan Red Hat, iş ortaklarıyla birlikte yeni nesil süper bilgisayarları yeniden şekillendirerek daha “açık” olmalarını ve bilimsel ilerlemeleri desteklemeyi amaçlıyor. Buna ek olarak, bu makinelerin hepsi de ölçeklendirilebilen kurumsal sınıf donanım ve yazılım bileşenleriyle kurulduğu için, geleceğin veri merkezlerinin nasıl evrileceğini ve bilimsel araştırmalar dışında ileri düzey bilgi işlemi nasıl destekleyebileceğini de gözler önüne seriyor.
Red Hat, bu büyük başarıyı iş ortaklarına, Red Hat mühendislik ve ürün ekiplerine borçlu olduğunu belirtiyor.
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