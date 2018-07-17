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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
17.07.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarının arkasında Red Hat Enterprise Linux var

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Dünyanın en hızlı süper bilgisayarının arkasında Red Hat Enterprise Linux var

Açık kaynak çözümlerinde dünya lideri Red Hat'in (NYSE: RHT) bilgi-işlem dünyasında kırdığı rekorlar saymakla bitmese de, bilgi-işlem standartları söz konusu olduğunda Red Hat Enterprise Linux tüm ezberleri bozan bir teknoloji olarak dikkatleri çekiyor. Bu başarılarını süper bilgisayarlar dünyasına taşıyan Red Hat, Top500 listesine göre dünyanın en hızlı üç süper bilgisayarının ikisine Red Hat Enterprise Linux'un güç verdiğini duyuruyor.

Öte yandan toplamda  ise Linux, dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarının tamamının  arkasındaki teknoloji olarak yerini alıyor.
 
Her iki bilgisayar da A.B.D. Enerji Bakanlığı'na bağlı CORAL  girişiminin bir parçası olarak tasarlandı. Proje, bu bilgisayarları,  en zorlu bilimsel ve ulusal güvenlik simülasyonlarında kullanmayı,  uygulama modellemeleri yapmayı ve ülkeyi bilgi işlem alanında liderlik  koltuğuna yerleştirmeyi amaçlıyor.
 
Haziran ayının başlarında duyurulduğu üzere, A.B.D. Enerji
Bakanlığı'nın Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda bulunan Summit, bugün  itibariyle dünyanın en hızlı süper bilgisayarı. Blok yapı mimarisiyle  kurulan ve IBM POWER9 işlemcileri, NVIDIA Volta V100 GPU'ları ve Mellanox Infiniband'ları kullanan Summit, asıl gücünü Red Hat Enterprise Linux'tan alıyor. Summit, ortak bir işletim sistemi  arayüzüyle dünyanın en hızlı bilgisayarı olarak araştırmacılara ve son  kullanıcılara hizmet verecek. Yapay zeka ve öğrenen makine  yeteneklerinin bir bileşkesini kullanan Summit, kanserden astrofiziğe  kadar pek çok alanda çeşitli bilimsel uygulamalara güç vermek üzere  tasarlandı. Dünyanın bu en hızlı süper bilgisayarı aynı zamanda en  verimli enerji kullanan bilgisayarlardan. Dünyanın en büyük 500 süper  bilgisayarının kullandığı gücün kaydını tutan Green500'e göre, Summit  dünya genelinde ilk 10 arasına yerleşiyor.
 
Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda halen yapılandırılmakta  olan Sierra ise şimdiden dünyanın üçüncü en hızlı bilgisayarı olarak  kayıtlara geçti.  Bu yıl ağustos ayında kabul görecek olan Sierra, Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin yanı sıra Los Alamos ve Sandia  laboratuvarlarına destek vermek için tasarlandı. Sierra, öğrenen  makineler, yüksek çözünürlüklü modelleme ve simülasyon gibi kapsamlı  yeteneklere sahip. Tıpkı Summit gibi bu süper bilgisayarın tasarımı da  diğeriyle benzer yapı taşlarını temel aldı  IBM, NVIDIA, ve Mellanox  teknolojileriyle kurulan nod işlemlerinde ortak arayüz olarak işlev  gören dünyanın lider kurumsal Linux platformu üzerinde çalışıyor.
 
Kritik iş yükleri için gereken istikrar ve destek seviyesini sunan Red Hat, iş ortaklarıyla birlikte yeni nesil süper bilgisayarları  yeniden şekillendirerek daha “açık” olmalarını ve bilimsel  ilerlemeleri desteklemeyi amaçlıyor.  Buna ek olarak, bu makinelerin  hepsi de ölçeklendirilebilen kurumsal sınıf donanım ve yazılım  bileşenleriyle kurulduğu için, geleceğin veri merkezlerinin nasıl  evrileceğini ve bilimsel araştırmalar dışında ileri düzey bilgi işlemi  nasıl destekleyebileceğini de gözler önüne seriyor.
 
Red Hat, bu büyük başarıyı iş ortaklarına, Red Hat mühendislik ve  ürün ekiplerine borçlu olduğunu belirtiyor.

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