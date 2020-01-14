Dünyanın en eski balçık kalıbı bulundu

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Helsinki Üniversitesi'nden Jouko Rikkinen ve ekibi, ağaç reçinesi ile kaplı 100 milyon yıllık balçık kalıp keşfettiler. Miksomisetler olarak da adlandırılan balçık küfler, 'Amoebozoa' olarak bilinen bir gruba ait. Bunlar çoğu zaman toprakta veya çürüyen ahşapta gizlenen mikroskopik organizmalar. Fosil balçık kalıpları son derece nadir olduğu için, evrimsel tarihlerini incelemenin zor olduğu belirtiliyor. Şimdiye kadar iki fosilleşmiş balçık kalıp meyve gövdesi biliniyor ve bunlar 35-40 milyon yaş aralığında.

Bu tür fosil organizmaların ömrü çok kısa olduğu için keşfinin çok olası olmadığı ifade edildi. Bu yüzden, yeni tanımlanan fosilin korunmasını sağlayan koşullar, bilim insanlarını şaşırttı. Konuyla ilgili olarak Helsinki Üniversitesi'nden Profesör Jouko Rikkinen, kırılgan meyve kütlelerinin, büyük olasılıkla yapışkan ağaç reçinesine yakalanarak bir sürüngenle birlikte gömüldüğünü ve bir kertenkele tarafından da ağaç kabuğundan ayrıldığını ifade etti. Kertenkelenin, sporların yayılmadığı meyve gövdelerini erken aşamada ayırmış olabileceğini ve bunun da organizmaların evrimiyle ilgili önemli bilgiler sunabileceği belirtildi.

Göttingen Üniversitesi'nden paleontolog Profesör Alexander Schmidt'de fosilin, miksomisetlerin ekolojik adaptasyonlarının uzun ömürlülüğü hakkında benzersiz bilgiler sunabileceğini söyledi.