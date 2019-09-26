Dünya'da bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık kaç derece?

Dünya ısınıyor, bazı ülke ve şehirlerde sıcaklık rekoru kırılıyor. Özellikle 2019 yaz aylarında Avrupa'da görülen rekor sıcaklıklar Dünya'nın gidişatı konusunda da tedirgin eden ipuçları veriyor. Doğu Afrika'da küçük bir ülke olan Cibuti 16 Haziran 2013'de tarihinin en sıcak gününü yaşamış ve 45 dereceyi bulan sıcaklığıyla kendi rekorunu kırdı. Bu sıcaklık başka ülkelerle karşılaştırıldığında çok şaşırtıcı olmasa da Cubiti diğer sıcak yerlerin aksine nemli ve rüzgarlı bir havaya sahip değil. Kuru, rüzgarsız hava da ülkedeki kişilerin sıcaklıktan daha fazla etkilenmelerine neden oluyor.





Bir diğer şehir ise Las Vegas... Gece hayatı ve casinolarıyla ünlü olan Las Vegas aynı zamanda sıcak havalarıyla da ünlü. Dünyanın en yakıcı çöllerinden biri olan Nevada Çölüne de sahip şehir en yüksek sıcaklıklara 1942, 2005 ve 2013 yıllarının Haziran ve Temmuz aylarında ulaşmış. Bu sıcak günlerde termometreler 47.5 dereceyi göstermiş.



Sıcak havası ve çölleriyle tanınan ve 2050 yılına kadar kış mevsiminin tamamen yok olması beklenen Avustralya kıtası aynı zamanda yeryüzündeki en kurak kıta. İç kısımlarında yer alan çöllerde sıcaklıklar rekor dereceye ulaştığı için bu bölgelerde çok az sayıda insan yaşıyor. Bu sıcak noktalardan birisi ise Oodnadatta'dır ve bu şehir 2 Ocak 1960 yılında 51 santigrat dereceyi bulan sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü yaşamış.







Büyük bir kısmı çöllerden oluşan bu bölgenin en sıcak ülkelerinden biri de Kuveyt. Kuveyt tarihinin en sıcak gününü 23 Temmuz 2016'da 54 santigrat derecesiyle yaşamış. Aynı yılın 22 Temmuz'unda ise Irak'ın Basra şehri 54 derecelik sıcaklığıyla OrtaDoğunun ne kadar sıcak bir bölge olduğunu kanıtlamış.





Kuzey Amerika'nın en düşük, en kurak ve en sıcak bölgesi Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde bulunan Ölüm Vadisi'dir. Bu vadi 10 Temmuz 1913’te 56.7 santigrat derece ile ölçülmüş en yüksek hava derecesi rekorunu kırmış. Yıllık ortalama sıcaklığın 46 derece olduğu düşünüldüğünde bölge sakinlerinin bu sıcaklığa alışkın olduğunu söyleyebiliriz.



Dünya üzerindeki en sıcak yer olan Lut Çölü üzerinde canlı barındırmadığı için Boşluk Çölü olarak da biliniyor. Kimse buradaki sıcaklığı düzenli olarak takip etmek gibi korkunç bir işi gerçekleştiremeyeceği için MODIS uydusu bölgedeki sıcaklıkları ölçüyor. Bölge en yüksek sıcaklığı 70.7 dereceyle 2005 yılında yaşamış ve böylece Lut Çölü, dünyanın en sıcak bölgesi olarak resmen onaylanmış.









