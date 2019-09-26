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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.09.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Dünya'da bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık kaç derece?

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Dünya'da bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık kaç derece?

Küresel ısınmadan dolayı dünya gün geçtikçe ısınıyor, doğal denge bozulmaya başladığından dolayı mevsimler arası geçişler de artık eskisi gibi değil. Peki Dünya üzerinde bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık kaç derece? En çok hangi şehirler ve bölgeler ısınıyor?

Dünya ısınıyor, bazı ülke ve şehirlerde sıcaklık rekoru kırılıyor. Özellikle 2019 yaz aylarında Avrupa'da görülen rekor sıcaklıklar Dünya'nın gidişatı konusunda da tedirgin eden ipuçları veriyor. Doğu Afrika'da küçük bir ülke olan Cibuti 16 Haziran 2013'de tarihinin en sıcak gününü yaşamış ve 45 dereceyi bulan sıcaklığıyla kendi rekorunu kırdı. Bu sıcaklık başka ülkelerle karşılaştırıldığında çok şaşırtıcı olmasa da Cubiti diğer sıcak yerlerin aksine nemli ve rüzgarlı bir havaya sahip değil. Kuru, rüzgarsız hava da ülkedeki kişilerin sıcaklıktan daha fazla etkilenmelerine neden oluyor.

Dünyada bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık kaç derece

Bir diğer şehir ise Las Vegas... Gece hayatı ve casinolarıyla ünlü olan Las Vegas aynı zamanda sıcak havalarıyla da ünlü. Dünyanın en yakıcı çöllerinden biri olan Nevada Çölüne de sahip şehir en yüksek sıcaklıklara 1942, 2005 ve 2013 yıllarının Haziran ve Temmuz aylarında ulaşmış. Bu sıcak günlerde termometreler 47.5 dereceyi göstermiş.

Sıcak havası ve çölleriyle tanınan ve 2050 yılına kadar kış mevsiminin tamamen yok olması beklenen Avustralya kıtası aynı zamanda yeryüzündeki en kurak kıta. İç kısımlarında yer alan çöllerde sıcaklıklar rekor dereceye ulaştığı için bu bölgelerde çok az sayıda insan yaşıyor. Bu sıcak noktalardan birisi ise Oodnadatta'dır ve bu şehir 2 Ocak 1960 yılında 51 santigrat dereceyi bulan sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü yaşamış.

Dünyada bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık kaç derece


Büyük bir kısmı çöllerden oluşan bu bölgenin en sıcak ülkelerinden biri de Kuveyt. Kuveyt tarihinin en sıcak gününü 23 Temmuz 2016'da 54 santigrat derecesiyle yaşamış. Aynı yılın 22 Temmuz'unda ise Irak'ın Basra şehri 54 derecelik sıcaklığıyla OrtaDoğunun ne kadar sıcak bir bölge olduğunu kanıtlamış.

Dünyada bugüne dek görülen en yüksek sıcaklık kaç derece

Kuzey Amerika'nın en düşük, en kurak ve en sıcak bölgesi Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde bulunan Ölüm Vadisi'dir. Bu vadi 10 Temmuz 1913’te 56.7 santigrat derece ile ölçülmüş en yüksek hava derecesi rekorunu kırmış. Yıllık ortalama sıcaklığın 46 derece olduğu düşünüldüğünde bölge sakinlerinin bu sıcaklığa alışkın olduğunu söyleyebiliriz.

Dünya üzerindeki en sıcak yer olan Lut Çölü üzerinde canlı barındırmadığı için Boşluk Çölü olarak da biliniyor. Kimse buradaki sıcaklığı düzenli olarak takip etmek gibi korkunç bir işi gerçekleştiremeyeceği için MODIS uydusu bölgedeki sıcaklıkları ölçüyor. Bölge en yüksek sıcaklığı 70.7 dereceyle 2005 yılında yaşamış ve böylece Lut Çölü, dünyanın en sıcak bölgesi olarak resmen onaylanmış.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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