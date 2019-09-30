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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.09.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Dünya, Geleceği Yazan Kadınlar’ı dinledi

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Dünya, Geleceği Yazan Kadınlar’ı dinledi

Uluslararası platformlarda örnek kapsayıcı iş modelleri arasında gösterilen Turkcell’in Geleceği Yazan Kadınlar projesi, Birleşmiş Milletler haftasında New York’ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın düzenlediği forumda bir kez daha dünyanın ilgisini topladı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, 27 Eylül’de ABD’nin New York kentinde Business Call to Action (BCtA) 9’uncu yıllık forumu kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılarak, bu konuda elde ettikleri uzmanlık ve tecrübelerini etkileyici bir sunumla dile getirdi. Müziğin evrenselliğine değinen Yiş, müzik kelimesinin kökü olan periden yola çıkarak, adeta bir peri masalına dönüşen Geleceği Yazan Kadınlar’ın hikayesini ilgi çekici bir dille anlattı. 

BCtA gelir dağılımının eşit olduğu, daha yaşanabilir bir dünya için özel sektörün gayretini destekleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kurulan bir platform. Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile Turkcell, Temmuz ayında BCtA işbirliğinin bir parçası haline gelmişti. 

Dünya, Geleceği Yazan Kadınlar’ı dinledi

Ömer Barbaros Yiş

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen forum kapsamında “Doing Business Differently: Empowering Women Through Inclusive Business”- “Farklı Şekilde İş Yapmak: Kapsayıcı İş Modelleriyle Kadınların Güçlendirilmesi” temalı bir panel düzenlendi. Panel, kâr hedefi olmayan düşük gelirli toplulukların değer zincirine katılmasını hedefliyor. Ayrıca yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan kapsayıcı işletmelerin ve kadınları ekonomik olarak güçlendirmeyi destekleyen özel sektör liderlerinin sesini duyurmayı da amaç ediniyor. Katılımcılar düşük gelirli kadınların iş hayatına kazandırılmasıyla şirketlerin, tedarikçilerin ve müşterilerin kazanımları ile ilgili bilgi aktarmanın yanı sıra bu entegrasyonun iş modellerine etkilerini ele aldı. 

“Kadınların teknoloji alanında güçlü roller edinmelerini destekliyoruz”

Panelde konuşan Ömer Barbaros Yiş “Sanayi 4.0 ile hızla değişen iş yaşamında, kadınların geleceğin mesleklerinde yer alabilmeleri için şirketlere büyük görevler düşüyor. Teknoloji üreterek fark yaratan nesiller yetiştirmek, bu alanda girişimciliği ve istihdam kapasitesini artırmak amacıyla başlattığımız Geleceği Yazan Kadınlar projemiz, hayata geçtiği günden beri kadınların gelir elde etmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını artırması için yeni fırsatlar oluşturuyor. Bugüne kadar 3 bine yakın kadına ulaşan projemiz bu yıl 8 farklı ülkeden katılımcıyla dünyaya açıldı. Dünyanın ilk dijital operatörü olmamızın yanında, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Alanımız doğrultusunda, kadınların teknoloji dünyasında güçlü roller edinmeleri için çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdürüyoruz” dedi. 

 

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