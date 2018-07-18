Dünya Emoji Günü geldi, Apple'dan yepyeni emojiler var!
Apple emoji güncellemesi ile tüm kullanıcılara tam 157 adet emoji sunacak. Bunlardan bir tanesi de uzun zamandır beklenen nazar boncuğu emojisi olacak! İşte yeni gelen emojiler...
Apple emoji güncellemesi çok büyük farklılıklar içermese de, yine gözlerimize renk katacak detaylar içeriyor. Günümüz teknoloji dünyasında “emoji” kullanımı oldukça güncel bir eylem haline geldi. Hemen herkesin kullandığı minik ikonlara, yeni emojiler de katkıda bulunacak!
Apple, iPhone ve diğer ürünleri için tasarladığı yeni emoji paketinde özellikle karakterlere odaklanmış gibi görünüyor. Apple yeni emoji paketinde örgüleri önemseyen ip yumağı emoji de büyük ilgi topladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle