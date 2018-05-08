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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.05.2018 - 17:33, Son Güncelleme:

Dünya Bankası'ndan çok önemli bitcoin açıklaması

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Dünya Bankası'ndan çok önemli bitcoin açıklaması

Dünya Bankası'nın raporunda, yeni ortaya çıkacak teknolojiler dalgasında, "kişiden kişiye işlemlerin ve bilgi akışlarının güvenilen bir aracıya ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleşmesini sağlayan dijital teknolojiler" olarak açıklanabilecek blok zincirlerin yer aldığı, bu teknolojilerin aynı zamanda, ülkeler için bir dizi politik zorlukları da ortaya çıkardığı belirtildi.

Dünya Bankası'nın "Kripto Para Birimleri ve Blok Zinciri: Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncellemesi" başlıklı raporu yayımlandı. 

Raporda, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde öngörülen ekonomik büyümenin hızlanmasıyla birlikte bölge ülkelerinin yenilikçiliği sağlamak ve hizmetlerini iyileştirmek için yeni dijital teknolojilerden yararlanması gerektiği belirtildi.  

Raporda, bölgedeki politika yapıcıların da potansiyelin tamamını açığa çıkarmakla yeni teknolojilere ilişkin aldatıcı olabilecek düşünceler arasında doğru bir denge kurması ve politikaların, vatandaşların iş gücü ve ürün piyasalarındaki artan esnekliğe uyum sağlamalarına yardımcı olması gerektiği kaydedildi. 

Yeni ortaya çıkacak teknolojiler dalgasında, "kişiden kişiye işlemlerin ve bilgi akışlarının güvenilen bir aracıya ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleşmesini sağlayan dijital teknolojiler" olarak açıklanabilecek blok zincirlerin yer aldığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

 "Blok zinciri teknolojisinin ilk uygulamaları, merkez bankalarına ihtiyaç duyulmaksızın dijital para üreten ve finansal kuruluşlar olmaksızın ödemelerin yapılmasına olanak tanıyan kripto para birimleri olmuştur. Kripto para değerlerinin aşırı derecedeki oynaklığı bunların ulusal para birimlerine bir alternatif olarak uygulanabilirlikleri hakkında şüphelere yol açarken, kripto para madenciliği ile ilişkili elektrik maliyetlerinin giderek yükselmesi de bir başka endişe kaynağı oluşturuyor. Ancak bunun altında yatan blok zinciri teknolojisi, daha yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Bölgedeki bazı hükümetler, kamu hizmetlerinin daha güvenli, şeffaf ve verimli hale getirilmesi amacıyla dijitalleştirilmelerine ve etkinleştirilmelerine yönelik olarak blok zinciri deneylerini daha şimdiden başlatmışlardır. 

Bu teknolojiler aynı zamanda, ülkeler için bir dizi politika zorlukları da ortaya çıkarmıştır. Öne çıkan zorluklar arasında, finansal gözetimin sağlanması, kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı işlemler ile mücadele konuları yer almaktadır. Hükümetlerin kripto para madenciliği için gerçekleşen çok yüksek elektrik tüketimi sorununu da ele almaları gerekmektedir. Blok zinciri teknolojilerinde uzmanlaşan yeni kurulan şirketlerin nasıl destekleneceği de yine hükümetlerin ele almaları gereken kilit sorular arasında yer almaktadır."

"Avrupa ve Orta Asya'da büyüme son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı"

Dünya Bankası raporunda, özellikle Orta Avrupa ve Türkiye olmak üzere Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ekonomik büyümenin güçlü bir performans göstererek son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı, azalan işsizlik ve yükselen enflasyonun, gelecek dönemde bölgede büyümenin hız kaybedebileceğini gösterdiği vurgulandı.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başekonomisti Hans Timmer, raporun Tiflis’te gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki birçok ülke, kripto para birimlerinin ve blok zincirlerin geliştirilmesi için uygun bir yer oluşturduklarını kanıtlamıştır. Örneğin, Gürcistan'da vergi muafiyetlerinin ve düşük elektrik fiyatları sayesinde kripto para madenciliği şaşırtıcı bir şekilde yaygındır. Geleceğe dönük olarak, devletin finansal gözetim sağlaması ve tüketicileri koruması önemli olacaktır. Blok zinciri teknolojileri, özel finans sektörü üzerinde rekabetçi bir baskı yaratırken, kamuda da yaratıcı fikirleri ve yaklaşımları tetiklemektedir."

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