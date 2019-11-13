Disney Plus yayın hayatına resmen başladı
Disney'in uzun bir süre önce duyurduğu dijital TV platformu Disney Plus yayın hayatına 12 Kasım itibarıyla başladı. Netflix'in sıkı bir rakibi olması beklenen platformun öne çıkan özellikleri bakın neler?
Disney Plus, 12 Kasım'da aktif hale geldi. Henüz Türkiye'de kullanıma sunulmayan platformu, aylık 6.99 dolara, yıllık ise 69.99 dolara abonelerine ulaşıyor. Online TV alanına girmesiyle birlikte rekabetin iyiden iyiye kızışması beklenirken, Netflix dahil diğer platformları büyük bir mücadele bekliyor. Peki Disney Plus ilk etapta hangi içeriklerle geliyor?
Walt Disney Animation Studios'un Walt Disney İmza Koleksiyonu'ndan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Güzel ve Çirkin, Pinokyo, Aslan Kral, Küçük Denizkızı, Külkedisi ve daha fazlası.
Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan dört filminden üçü: Yenilmezler: Endgame, Avatar ve Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor
11 yıllık Emmy Ödüllü The Simpsons serisinin otuz sezonu
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Galaksinin Koruyucuları, Yenilmezler, Demir Adam 3 gibi Marvel filmleri
Star Wars: Güç Uyanıyor, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmlerinin yanı sıra 1977-1999 yılları arasında yayınlanan klasik Star Wars filmlerinin altı tanesi
Disney Plus, 31 Mart 2020 tarihinde İngiltere başta olmak üzere İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'da aktif hale gelecek.
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