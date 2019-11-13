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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
13.11.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Disney Plus yayın hayatına resmen başladı

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Disney Plus yayın hayatına resmen başladı

Disney'in uzun bir süre önce duyurduğu dijital TV platformu Disney Plus yayın hayatına 12 Kasım itibarıyla başladı. Netflix'in sıkı bir rakibi olması beklenen platformun öne çıkan özellikleri bakın neler?

Disney Plus, 12 Kasım'da aktif hale geldi. Henüz Türkiye'de kullanıma sunulmayan platformu, aylık 6.99 dolara, yıllık ise 69.99 dolara abonelerine ulaşıyor. Online TV alanına girmesiyle birlikte rekabetin iyiden iyiye kızışması beklenirken, Netflix dahil diğer platformları büyük bir mücadele bekliyor. Peki Disney Plus ilk etapta hangi içeriklerle geliyor? 

Disney Plus yayın hayatına resmen başladı


Walt Disney Animation Studios'un Walt Disney İmza Koleksiyonu'ndan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Güzel ve Çirkin, Pinokyo, Aslan Kral, Küçük Denizkızı, Külkedisi ve daha fazlası.

Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan dört filminden üçü: Yenilmezler: Endgame, Avatar ve Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor

11 yıllık Emmy Ödüllü The Simpsons serisinin otuz sezonu

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Galaksinin Koruyucuları, Yenilmezler, Demir Adam 3 gibi Marvel filmleri

Star Wars: Güç Uyanıyor, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmlerinin yanı sıra 1977-1999 yılları arasında yayınlanan klasik Star Wars filmlerinin altı tanesi

Disney Plus, 31 Mart 2020 tarihinde İngiltere başta olmak üzere İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'da aktif hale gelecek. 

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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