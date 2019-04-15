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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.04.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Disk girişi bulunmayan Xbox One S'in fiyatı belli oldu

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Disk girişi bulunmayan Xbox One S'in fiyatı belli oldu

Microsoft, çok yakında yeni bir oyun konsoluyla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Xbox One S ismiyle gelse de, aslında bu cihaz şirketin disk sürücüsü bulunmayan ilk oyun konsolu olacak.

CD ve DVD'yi artık iyiden iyiye hayatımızdan çıkarıyoruz. Oyun konsollarında gördüğümüz diskler de tarihe karışıyor gibi görünüyor. Microsoft'un yeni oyun konsolu eski cihazın adını taşısa da, aslında önemli bir yenilikle geliyor: Cihazda disk sürücüsü bulunmuyor. Xbox One S All Digital özel ismiyle satışa sunulması beklenen yeni Xbox oyun konsolunda adından da anlaşılacağı üzere artık her şey 'dijital' ve fiziksel oyun disklerinden söz etmek artık mümkün değil.

1 TB depolama hafızası bulunan konsolun özellikleri mevcut Xbox One S'lerden farklı değil; bu nedenle de konsolun ismi korunmuş sadece 'All Digital' ibaresi eklenmiş. 

Söz konusu konsolu satın alanlara ise Minecraft, Sea of Thieves ve Forza Horizon 3 oyunları ücretsiz olarak sunulacak. Disk sürücüsü bulunmadığından dolayı haliyle bu oyunlar kullanıcılara 'kod' olarak sunulacak ve kodun hesapta etkinleştirilmesiyle oynanabilecek. 

Disk girişi bulunmayan Xbox One Sin fiyatı belli oldu

Cihazın Avrupa satış fiyatı da belli oldu. Xbox One S'in diskli sürümü 250 euro fiyat etiketiyle satılırken, disksiz sürüm ise 230 eurodan alıcısına ulaşacak. Yani iki konsol arasındaki fark sadece 20 euro. Diğer bir deyişle iki konsol arasında tercih yapmak aslında çok da güç olmayacak; zira yeni konsolu ile eskisi arasında pek fiyat farkı yok ve oyuncular 20 euro daha fazla ödeyerek diskli konsolu almayı tercih etmesi kimseyi şaşırtmayacaktır.

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