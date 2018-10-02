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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.10.2018 - 13:21, Son Güncelleme:

"Dijital eğitim"de Netkent-Turkcell iş birliği

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"Dijital eğitim"de Netkent-Turkcell iş birliği

Tüm eğitimin dijital ortamda ve online olarak verildiği, bölgenin ilk dijital interaktif üniversitesi olarak kurulan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (Netkent) ile Turkcell arasında gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde Netkent derslerine 15 Ekim'de Turkcell'in sağladığı altyapı ile başlayacak.

Hayata geçirilen "Lifecell Netkent" tarifesiyle, Netkent öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca ihtiyaç duyacakları tüm iletişim hizmetleri tek bir paket olarak sunulacak. Proje ile öğrencilerin tüm dijital iletişim ihtiyacının Turkcell tarafından karşılanması planlanırken, öğrenciler Netkent'in tüm içeriğine ve derslere internetten Turkcell ile kolay şekilde erişebilecek.

Netkent ile Turkcell arasında gerçekleşecek iş birliğinin detayları Netkent Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Dijital üniversitenin dijitalleşmeye büyük katkı sağlayacağın belirten Kaan Terzioğlu, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecini bir an önce tamamlaması gerektiğini söyledi.

Endüstri 4.0'ın önemine dikkati çeken Terzioğlu, önümüzdeki 3 sene içinde yaşanacak en büyük değişimi, "Dijitalleşmenin sektör sektör uygulamaya geçmesi." olarak açıkladı.

KOBİ'lerden ulaşım sektörüne, spordan akıllı şehirlere, akıllı hastanelerden diğer tüm alanlara nüfuz edecek dijitalleşmenin hayata girmeye başlayacağını söyledi.

Terzioğlu eğitiminden bunların içinde olduğunu dile getirerek, "Dünyada eğitimde değişim ve dönüşüm devam ediyor. Bu iş iş birliği sayesinde, insanların yaştan bağımsız eğitim almasını, ikinci üniversite derecesini almasının yolunu açacağız. Bu imkanla Netkent öğrencileri, Netkent videolarına erişirken, ilave internet ücreti ile karşı karşıya kalmayacak. Bu iş birliğinin dünyadaki ve Türkiye'deki eğitim sistemini bir aşama daha ileriye götürdüğüne inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

"İkinci bir eğitim şart"

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, teknolojik gelişmelerin yeni meslek dallarını zorladığını, yakın gelecekte meslek alanlarının önemli bir bölümünün kaybolacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün etkili olan mesleklerin büyük bölümü önümüzdeki on yılda kaybolacak, gelişmelere ayak uyduramayanlar çok yakın bir dönemde işlerini yitirecek. Hatta daha önce olmayan ve bugün hayatımızda bulunan yenilikçi, öncü mesleklerin bir bölümü de kaybolacak. Üniversite bitirmiş, meslek edinmiş kişilerin çağa uygun ikinci bir eğitim alması şart, kariyerlerini yenilemesi bir zorunluluk. Kimsenin bitirdiği bir üniversiteyle ve bildiği gibi yaptığı bir meslekle artık bir ömür geçiremeyecek. İnsanların çağcıl olmak için bir meslek ömründe beş kez yeniden öğrenim görmesi gerekiyor. Yeni mesleklere açılmak, kendilerine ikinci bir fırsatı vermek, yeni bir kariyere hazırlanmak da bugünkü meslek insanlarının en önemli ve ciddi talepleri arasında."

Kahraman, diğer taraftan üniversiteye girenlerin bölümlerinden mutsuz olduklarını söyledi.

Mezuniyet alanlarıyla çalışma alanları arasında artık çok küçük bir ilişki bulunduğunu bildiren Kahraman, "İnsanlara diledikleri eğitimi alarak hayallerini yaşatmak fırsatını vermek bir sorumluluktur. Onlara ve herkese Netkent'i sunuyoruz." dedi.

 

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