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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
08.04.2018 - 08:32, Son Güncelleme:

Detay Maxinet nedir? Bakanlıktan flaş açıklama

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Detay Maxinet nedir? Bakanlıktan flaş açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan Detay Maxinet denetimi sonucunda, üyelere günlük, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak ve mümkün olması çok güç kazanç beklentisi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıktan, kamuoyunda "Detay Maxinet" ismiyle bilinen sistemin işleticisi olan, "Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ve "Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi"ne yapılan denetime ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, denetim neticesinde, Detay Maxinet'e üye olacak kişilere sisteme dahil olunması ve satın almış oldukları paketler çerçevesinde bilgisayarların, tanımlanan sürelerde online kalması halinde günlük gelir elde edebildiğinin ve sisteme yeni kullanıcılar kazandırılmasıyla ayrıca "tavsiye kazancı" elde edilebildiğinin anlatıldığı belirtildi.

Detay Maxinet sistemine 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 döneminde üye olan toplam 18 bin 352 katılımcıdan "Gümüş ve Altın Paket" bedeli olarak 16,3 milyon dolar toplandığı ifade edilen açıklamada, buna karşılık 5,6 milyon dolar ödeme yapıldığı kaydedildi. Google SEO ve Digital Reklam gibi hizmetlerden elde edilen gelirlerin yaklaşık 3,3 milyon dolar iken söz konusu sisteme üye olan kişilere taahhüt edilen yıllık gelir ve prim ödemelerinin 57,6 milyon dolar tutarında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, 'Detay Maxinet V3' Programıyla gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirlerle sistemde yer alan üyelere günlük, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu, sistemde esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu, alt kollarda yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan diğer üyelere aktarıldığı, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir."

Bu kapsamda konunun, değerlendirilmek üzere ilgili cumhuriyet başsavcılığına intikal ettirildiğine işaret edilen açıklamada, bakanlığın ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi, hakem ya da mahkeme gibi davranarak bir çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesinde yargı makamlarına başvurulması gerektiği belirtildi.

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