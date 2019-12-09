Deloitte Türkiye’de üst düzey atama

1994 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Ahmet Güneş Söğütlüoğlu, aynı yıl profesyonel iş hayatına başladı. 2002 yılında Avusturalya Curtin Üniversitesi’nde vergi konusunda yüksek lisans derecesini başarı ile tamamlayan Söğütlüoğlu, 2008 yılında Deloitte Türkiye Vergi Bölümü’nün birleşme ve satın alma işlerinden sorumlu ortağı oldu; Uluslararası Büyüme Hizmetleri Liderliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Vergi ve mali mevzuat alanında uzman olan Söğütlüoğlu, 2019 yılı itibarıyla kariyerine Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri unvanını da ekleyerek devam ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Hakan Göl, İTÜ Endüstri Mühendisliği Doktora Programı’nda tez çalışmalarını sürdürüyor. Sabancı Üniversitesi Sanayi Liderleri Programı’nı tamamlayan Hakan Göl, 2003 yılında Deloitte Danışmanlık ekibine katıldı. Deloitte Türkiye’de Dijital Hizmetler Lideri ve Perakende Endüstrisi Lideri olarak görev alan Göl, kariyerine 2018 yılı itibarıyla Deloitte Digital Türkiye lideri ve 2019 yılı itibarıyla Danışmanlık Hizmetleri Lideri olarak devam ediyor.