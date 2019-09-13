Dell dünyanın en esnek modüler bilgisayarını tanıttı
Dell OptiPlex 7070 Ultra, bilgisayarı monitör standına saklayarak karışıklığı önler ve bilgisayarın sıfır ayak izine sahip olmasını sağlıyor. Bu ürün ile müşteriler ekranlarını ve bilgisayarlarını ayrı olarak yükseltebilir, ekran montajını seçebilir ve üç adede kadar ekran kullanabilir.
Dell Technologies, küçük ve güçlü teknolojisini ince ve hafif bir ekran standı içinde yatay olarak depolayan yeni ve inovatif masaüstü bilgisayarı Dell OptiPlex 7070 Ultra’yı duyurdu. Sektörün en esnek ve sıfır ayak izine sahip masaüstü tasarımını taşıyan OptiPlex 7070 Ultra, alan tasarrufu sağlıyor ve karışıklığı önlüyor. Ayrıca modüler yapısı sayesinde kullanıcılar, ürünün yaşam döngüsü boyunca kolaylıkla yapılandırma ve yükseltme yapabilirler. Yani bilgisayar ve ekran birbirinden bağımsız olarak yükseltilebilir ve bakıma alınabilir.
OptiPlex 7070 Ultra, yüksek düzeyde esneklik ve performans için yapılandırılabilir öğeler içeriyor. Önemli özellikler arasında şunlar yer alıyor:
Müşterilerin herhangi bir parçayı diledikleri zaman çıkarıp yükseltebilmeleri veya bakıma alabilmeleri için bilgisayar ve ekranı bağımsız olarak yükseltme
Bilgisayarın içine entegre olduğu ve kurcalamaya karşı koruma sağlamaya yönelik fiziksel güvenlik seçenekleri içeren bir monitör standı,
Çok kullanıcılı ve açık planlı çalışma alanları için ideal, esnek yapılandırmalar,
Yüksekliği ayarlanabilir stant, sabit stant, VESA montaj parçası, daha fazla ayarlanabilirlik sunan Dell Tek Monitör Kolu | MSA20 ve masada daha fazla çeviklik sağlayan Dell Çift Monitör Kolu | MDA20 gibi uyumlu ürünlerle farklı kullanım örnekleri veya çalışma tarzlarına göre yapılandırma imkanı,
Kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun performans ve ölçeklenebilirlik, Intel Core vPro i7’ye kadar işlemciler, 64 GB RAM, 1 TB NVMe SSD ve 2 TB HDD,
Ayrıca yakın zamanda yürütülen bir Dell araştırmasına göre iki monitör kullanmak, çalışanların üretkenliğini yüzde 21’e kadar artırabiliyor. Ultra, daha fazla üretkenlik için 19-27 inç arasında üç ekrana kadar destek sağlıyor. Ultra, Dell USB-C monitörlerle kullanıldığında güç, veri, video ve ses tek bir kabloyla iletiliyor.
Dell ayrıca eğitim ve satış gibi etkinliklerde sanal gerçeklik içeriği kullanan işletmeler için ideal olan yeni OptiPlex 7071 Tower’ı da duyurdu. Yüksek performans, birden fazla genişletme seçeneği ve günümüz kullanıcılarının ihtiyacına uygun tasarlanmış aksesuarlarla bu masaüstü bilgisayar, günlük görevler için gelişmiş üretkenlik seçenekleri sunuyor.
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