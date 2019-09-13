Dell dünyanın en esnek modüler bilgisayarını tanıttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDell dünyanın en esnek modüler bilgisayarını tanıttı
GeriTeknoloji Dell dünyanın en esnek modüler bilgisayarını tanıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
13.09.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Dell dünyanın en esnek modüler bilgisayarını tanıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dell dünyanın en esnek modüler bilgisayarını tanıttı

Dell OptiPlex 7070 Ultra, bilgisayarı monitör standına saklayarak karışıklığı önler ve bilgisayarın sıfır ayak izine sahip olmasını sağlıyor. Bu ürün ile müşteriler ekranlarını ve bilgisayarlarını ayrı olarak yükseltebilir, ekran montajını seçebilir ve üç adede kadar ekran kullanabilir.

Dell Technologies, küçük ve güçlü teknolojisini ince ve hafif bir ekran standı içinde yatay olarak depolayan yeni ve inovatif masaüstü bilgisayarı Dell OptiPlex 7070 Ultra’yı duyurdu. Sektörün en esnek ve sıfır ayak izine sahip masaüstü tasarımını taşıyan OptiPlex 7070 Ultra, alan tasarrufu sağlıyor ve karışıklığı önlüyor. Ayrıca modüler yapısı sayesinde kullanıcılar, ürünün yaşam döngüsü boyunca kolaylıkla yapılandırma ve yükseltme yapabilirler. Yani bilgisayar ve ekran birbirinden bağımsız olarak yükseltilebilir ve bakıma alınabilir. 

OptiPlex 7070 Ultra, yüksek düzeyde esneklik ve performans için yapılandırılabilir öğeler içeriyor. Önemli özellikler arasında şunlar yer alıyor: 

Müşterilerin herhangi bir parçayı diledikleri zaman çıkarıp yükseltebilmeleri veya bakıma alabilmeleri için bilgisayar ve ekranı bağımsız olarak yükseltme
Bilgisayarın içine entegre olduğu ve kurcalamaya karşı koruma sağlamaya yönelik fiziksel güvenlik seçenekleri içeren bir monitör standı,

Çok kullanıcılı ve açık planlı çalışma alanları için ideal, esnek yapılandırmalar,

Yüksekliği ayarlanabilir stant, sabit stant, VESA montaj parçası, daha fazla ayarlanabilirlik sunan Dell Tek Monitör Kolu | MSA20 ve masada daha fazla çeviklik sağlayan Dell Çift Monitör Kolu | MDA20 gibi uyumlu ürünlerle farklı kullanım örnekleri veya çalışma tarzlarına göre yapılandırma imkanı,

Kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun performans ve ölçeklenebilirlik, Intel Core vPro i7’ye kadar işlemciler, 64 GB RAM, 1 TB NVMe SSD ve 2 TB HDD,

Ayrıca yakın zamanda yürütülen bir Dell araştırmasına göre iki monitör kullanmak, çalışanların üretkenliğini yüzde 21’e kadar artırabiliyor. Ultra, daha fazla üretkenlik için 19-27 inç arasında üç ekrana kadar destek sağlıyor. Ultra, Dell USB-C monitörlerle kullanıldığında güç, veri, video ve ses tek bir kabloyla iletiliyor. 

Dell ayrıca eğitim ve satış gibi etkinliklerde sanal gerçeklik içeriği kullanan işletmeler için ideal olan yeni OptiPlex 7071 Tower’ı da duyurdu. Yüksek performans, birden fazla genişletme seçeneği ve günümüz kullanıcılarının ihtiyacına uygun tasarlanmış aksesuarlarla bu masaüstü bilgisayar, günlük görevler için gelişmiş üretkenlik seçenekleri sunuyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle