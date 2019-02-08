Çocuklarınız iki saatte bir elektronik cihaz kullanımına ara versin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriÇocuklarınız iki saatte bir elektronik cihaz kullanımına ara versin
GeriTeknoloji Çocuklarınız iki saatte bir elektronik cihaz kullanımına ara versin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
08.02.2019 - 06:57, Son Güncelleme:

Çocuklarınız iki saatte bir elektronik cihaz kullanımına ara versin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuklarınız iki saatte bir elektronik cihaz kullanımına ara versin

İngiltere'de kamu sağlığından sorumlu uzmanlar, çocukların elektronik cihazlarla ilişkisinin daha güvenli olması için bazı önerilerde bulundu. Bunların başında, elektronik cihazları akşamları yemek masasından uzak tutmak ve uyku vakti kullanılmamalarını sağlamak geliyor.

Uzmanlara göre ayrıca iki saatte bir ekran aktivitesine ara vermek gerekiyor.

İngiltere'de kamu sağlığından sorumlu uzmanların, "Ekrana bağlı aktiviteler ve çocukların ve gençlerin ruhsal ve psikososyal sağlığı" konusundaki yorumlarını içeren rapor bugün yayımlandı.

Raporda, teknoloji şirketlerinin çocukların güvenliği için daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.

Ailelere yönelik diğer tavsiyeler ise şöyle;

-Yemek yerken elektronik cihazlar masada olmamalı ve çocukların gelişimi açısından önemli bu süre aile içi sohbet vakti olarak değerlendirilmeli

-Cihazlar yatak odasına sokulmamalı

-Aileler internette güvende olma ve sanal tehditlere maruz kalmama konusunda çocuklarıyla konuşmalı ve bu konuda endişeleri varsa ne yapabileceklerini anlatmalı

-Caddede karşıya geçerken veya tam dikkat isteyen diğer aktiviteler sırasında telefon kullanılmamalı

-Çocuklar 2 saat ekran süresi sonrası telefon veya tablet kullanımına ara vermeli, kalkıp hareket etmeli

-Ebeveynler cihaz kullanımlarını gözetip çocuklara yeterince ilgi göstermeli ve zaman ayırmalı

'Sosyal medya şirketleri pozitif içerikleri öne çıkaran algoritmalar geliştirsin'

Raporda, elektronik cihaz kullanımı ile ruh sağlığı sorunları arasında net ve doğrudan bir bağlantı bulunamadığı belirtildi.

Gençlerin internette anoreksia gibi yeme bozukluklarını yücelten, intihar ve kendine zarar verme türü eylemleri içeren görüntülere maruz kalmasının ise oldukça zararlı olabileceği vurgulandı.

Sosyal medya şirketlerine de pozitif içerikleri öne çıkaran algoritmalar geliştirmeleri önerildi.

İngiltere'de bir süre önce Molly Russell adlı bir genç kızın intihar etmesi üzerine, gençlerin Instagram'da intihar ve kendine zarar verme içerikli bazı zararlı materyallere maruz kalması tartışma konusu olmuştu. Baba Russell, Instagram için "Kızımın ölmesine yardım etti" demişti.

Kamu Sağlığı Birimi Başkanı Profesör Sally Davies, olayı "trajik" bulduğunu ve bazı çocukların uygunsuz içeriklere maruz kaldığını söyledi.

Ancak Davies, ekran aktivitesi ile ruh sağlığı sorunları arasında kanıtlanmış net bir bağlantı görülmediğini, bu konudaki araştırmalar sonuçlanıncaya dek tedbirli olmak gerektiğini ifade etti.

Davies'e göre İngiltere'de teknoloji şirketlerinin aktivitelerini düzenleyen yeni kurallara ihtiyaç var. Özellikle de ekran bağımlılığı yaratan türden fazla sayıda "beğeni" toplamaya yönelten veya fotoğraf paylaşımı gibi etkinlikleri ödüllendiren uygulamalara dikkat edilmesi gerek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?