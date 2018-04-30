Çizgi Roman Konferansı başlıyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
30.04.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Çizgi Roman Konferansı başlıyor!

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Çizgi Roman Konferansı başlıyor!

Çizgi roman ile oyunun birlikteliğinin her geçen gün önem kazandığı günümüz dünyasında, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı bölümü tarafından, ilki 5 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Çizgi Roman Konferansı, bu yıl da birçok önemli ismi Santral İstanbul’da ağırlayacak.

11 Mayıs 2018 Cuma günü gerçekleştirilecek olan etkinlik, 10:00 ile 17:00 arasında Santral İstanbul kampüsü, “Etkinlik Çadırı” alanında çizgi roman ile ilgilenen birçok yazar, editör ve çizeri bir araya getirecek. Moderatörlüğünü Bilgi Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Süngü’nün üstlendiği etkinliğin ilk iki saatinde, AltEvren Sitesi Kurucusu Berk Uralcan ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gazi Mehmet Emin Adanalı tarafından iki farklı konuşma altında akademi ve çizgi roman konusu masaya yatırılacak.

13:00 ile 15:00 arasında yapılacak iki oturum esnasındaysa, Gerekli Şeyler Genel Yayın Yönetmeni Alişan Cengiz, Paralel Evren Çizgi Roman Mağaza Sahibi Burç Üner, Marmara Çizgi Genel Yayın Yönetmeni İlke Keskin, Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve aynı zamanda Türkiye’deki ilk “exlusive” çizgi roman sitesi olan “Phdcollectibles”ın sahibi Metehan İğneci, Sırtlan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Emre Yavuz, Marvel’daki çizimleriyle dikkat çeken çizgi roman sanatçısı Yıldıray Çınar ve Flaneur Books Genel Yayın Yönetmeni Servet İnandı, çizgi romanın geldiği noktayı tartışacak.

Son iki saat esnasındaysa ilk olarak Image Comics’de çizen Sümeyye Kesgin ve akabinde Sırtlan Kitap tarafından birçok eseri basılan Selçuk Ören iki farklı panel sunumu yapacaklar.

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