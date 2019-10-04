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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.10.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Çinliler işi abarttı, 500 megapiksel kamerayla sokakta insanları tarıyor

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Çinliler işi abarttı, 500 megapiksel kamerayla sokakta insanları tarıyor

Yüz tanıma teknolojisi artık hayatımızın pek çok alanında kendine yer bulmaya başladı. Özellikle telefonlarda hızla yaygınlaşan bu teknolojiyi Çinliler ise sokakta vatandaşları üzerinde kullanıyor. Son olarak geliştirilen 500 megapiksellik kamera ile kişinin yüzü sokak kameralarıyla net bir şekilde görüntüleniyor.

Çin'de geliştirilen süper kamera, insanların yüzlerini çok uzak mesafeden net bir şekilde görüntüleyebiliyor. The Global Times’ın paylaştığı bilgilere göre çoklu bir üniversite grubunun geliştirdiği kamera sistemi, “bir stadyumda bulunan binlerce kişinin yüz fotoğrafını” kusursuz bir netlikte çekebilme kabiliyetine sahip. 500-megapiksel çözünürlüğe sahip kamera, özel olarak seçilmiş bir hedefe anında odaklanarak söz konusu nesne ya da kişiyi görüntüleyebiliyor.

Diğer bir deyişle  500 megapiksel çözünürlüğe sahip bu süper kameranın120 milyon piksel çözünürlüğe sahip insan gözünden 5 kat daha detaylı görüntüler yakalayabileceği iddia ediliyor. Ancak bu kameraların geliştirilmesindeki amaç sadece vatandaşları görüntülemek değil elbette. Asıl amaç, içlerindeki suçluları yapay zeka teknolojisini kullanarak tespit edebilmek. Kameraların net görüntü alması ise yapay zekanın işini kolaylaştıracak bir gelişme. 

Hatta bu konuda ilk adım atıldı bile. Projede görev alan bilim insanlarından biri olan Zeng Xiaoyang konuyla ilgili önemli bir noktaya dikkat çekiyor: “Şangay polisi, yeni kamera sistemi ile kalabalıkları izleyebilecek, suçluları tespit edebilecek ve kazaların önüne geçebilecek.” 

Çinliler işi abarttı, 500 megapiksel kamerayla sokakta insanları tarıyor

YÜZ TANIMA SİSTEMİ HATA YAPARSA...

Yüz tanıma sistemi kusursuz işlemiyor. Bunun son örneği yine Çin'de yaşandı. Dong Mingzhu, Gree Electric Ev Aletleri şirketinin Başkanı. Çin’in en büyük klima üreticisi olan bu şirketin reklamlarından biri, bir otobüs üzerinde kullanılmış. İşe bakın ki bu reklam panosunda da Dong Mingzhu’nun yüzü yer alıyor ve otobüs, güzergâhındaki yaya geçidinden geçerken, Dong Mingzhu’nun yüzü radara yakalanıyor. Bu durumda sisteme göre, yol araçlara açıkken Dong Mingzhu’nun yolda bulunması hatalı. Sistem bunu ihlal olarak nitelendiriyor ve anında güvenlik güçlerine haber vererek Dong Mingzhu için arama kararı çıkartılıyor.

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