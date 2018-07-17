Çinli şirket İsrailli üç boyutlu teknoloji Start-Up'ı fonladı
İsrailli start-up Mantis Vision Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin şirketi Luenmai Quantum'un da dahil olduğu yurtdışı konsorsiyumundan 55 milyon ABD doları tutarında fon toplandığını duyurdu.
Mantis Vision akıllı telefonlar, profesyonel stüdyolar ve endüstriyel uygulamalar için 3D görüntüleme ve algılama teknolojilerinin geliştirilmesinde ve üretiminde uzmanlaşmış bir şirket.
Çin elektronik devi Xiaomi, bu tür birİsrail teknolojisini lansmanı yeni yapılan akıllı telefonu “Mi 8” ile entegre eden ilk şirket oldu. İsrailli şirket tarafından geliştirilen 3D kamera sayesinde, Mi 8, Apple'ın Face ID teknolojisine denk yüz tanıma yeteneklerine sahip ilk android telefon oldu.
Mantis Vision, 2005 yılında kuruldu ve merkezi İsrail'in merkezindeki Petah Tikva şehrinde bulunuyor. Mantis Vision’a fon sağlayan Luenmai Quantum ise ısı tedariki ve dağıtımı yapan Çinli bir firmadır.
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