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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
22.07.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Çin'in uzay istasyonu Dünya'ya çakıldı

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Çin'in uzay istasyonu Dünya'ya çakıldı

Çin'in uzay labaratuvarı Tiangong 2, görev süresinin sona ermesiyle birlikte Cuma günü Dünya'ya düştü.

2016 yılında yörüngeye yerleştirilen ve o günden bu yana minik bir uzay istasyonu olarak görev yapan Tiangong 2'nin görev süresi sona erdi. TSİ 07.06 sularında Güney Pasifik Okyanusu'na kontrollü bir şekilde indirilen Tiangong 2'nin bir önceki sürümü olan Tiangong 1, 2018 yılında Dünya'ya düşmüş; ancak bu düşüş kontrolsüz bir şekilde meydana geldiğinden dolayı Çin bu konuda eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 

Çin ise aynı problemin tekrar yaşanmaması adına Tiangong 2'yi çalışır halde olmasına karşın indirme kararı aldı ve iniş sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Tiangong 2, 15 Eylül 2016 tarihinde Long March-2F T2 isimli roket aracılığıyla uzaya fırlatılmıştı. Tıp ve fizik başta olmak üzere pek çok bilimsel çalışmanın gerçekleştirildiği bir mini uzay istasyonu olan Tiangong 2, uzayda kalıcı bir istasyon için kayda değer bir adım olarak görüldü.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağımsız olan Çin, kendi uzay istasyonuna sahip olmak için uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. 2011 yılında fırlatılan Tiangong 1, bu yönde atılan ilk adım olmuştu.

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