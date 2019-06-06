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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
06.06.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Çin'in telekom devi Rusya'da 5G teknolojisini geliştirecek

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Çin'in telekom devi Rusya'da 5G teknolojisini geliştirecek

Çin'in telekom devi Huawei, Rusya'da 5G teknolojisini geliştirmek üzere Rus telekom şirketi MTS ile anlaştı.

Anlaşmaya göre, iki şirket önümüzdeki yıl boyunca Rusya'da yeni kuşak 5G şebekesi kuracak.

Anlaşma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 3 günlük Rusya ziyaretinin ilk gününde imzalandı.

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MTS'den yapılan açıklamaya göre anlaşma, "5G teknolojilerinin geliştirilmesini ve beşinci kuşak şebekelerin 2019 ve 2020'de pilot uygulamaya başlamasını" öngörüyor.

Telekom cihazları üretimi bakımından dünyanın en büyük şirketi olan Huawei, Çin'in en başarılı küresel şirketleri arasında yer alıyor.

ABD: Huawei ulusal güvenlik riski oluşturuyor

Başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Huawei'nin ulusal güvenlik riski oluşturduğuna dair kaygılarını dile getirmişti.

Rusya ile varılan anlaşmanın, son aylarda uluslararası arenada baskı altına alınan Huawei'ye nefes alma olanağı sağlayacağı yönünde yorumlar yapılıyor.

Huawei, ABD ile Çin arasında önce ticaret alanında başlayan, şimdi de teknoloji sektöründe yaşanan çekişmenin merkezinde yer alıyor.

ABD, müttefiklerinden, Huawei'nin 5G şebekelerine erişimini engellemelerini istiyor. Washington, Çin hükümetinin Huawei sayesinde dünyayı gözetim altında tutacağını iddia ediyor.

Huawei ise şirketin hükümetten bağımsız olduğunu vurgulayarak bu iddiaları reddediyor.

Ancak ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı ülkeler, 5G mobil telefon şebekelerinde Huawei cihazlarını kullanmama kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklayan kararının ardından Google, Huawei ile anlaşmasını sınırlandırdığını açıklamıştı.

ABD-Çin arasında ticaret savaşları

Trump yönetimi geçen ay Huawei'yi kara listeye alarak Amerikan şirketlerinin Huawei ile ticari ilişkilerini lisans şartına bağladı.

Huawei, dünyanın ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi ve kullandığı çiplerin yarısını ABD'den tedarik ediyor.

Amerikan şirketleri için de Huawei büyük bir müşteri.

Uzmanlar, 5G teknolojisinin geliştrilmesinde Huawei'nin önemli rol oynadığını ve kara liste uygulamaları nedeniyle bu girişimlerin sekteye uğrayabileceğini söylüyor.

Bazı yorumcular, ABD'nin Huawei'ye karşı başlattığı savaşı, Çin'in dünya ekonomisinde artan önemini engellemeye yönelik stratejinin bir parçası olarak görüyor.

ABD ile Çin arasında bir yıldır sürmekte olan ticaret savaşı kapsamında iki ülke birbirlerinin ürünlerine milyarlarca dolarlık gümrük vergisi koymuştu.

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