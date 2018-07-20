Ã‡in'in Ä°srail'de teknoloji ÅŸirketlerine yatÄ±rÄ±mlarÄ± bÃ¼yÃ¼yor

Çin'in Ä°srail'de teknoloji ÅŸirketlerine yatÄ±rÄ±mlarÄ± büyüyor
ABD ve Avrupa'da teknoloji ÅŸirketlerine yatÄ±rÄ±mlarda engellemeler ile karÅŸÄ±laÅŸan Ã‡inli yatÄ±rÄ±mcÄ±lar yÃ¶nlerini Ä°srail'e Ã§evirdiler.
Ä°srail odaklÄ± endeksler ve borsa yatÄ±rÄ±m -fonlarÄ± geliÅŸtiren BlueStar Indexes'Ä±n yÃ¶neticisi Steven Schoenfeld, son 8-10 yÄ±lda Ä°srail'e Ã‡in yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda bir yÃ¼kseliÅŸ trendi olduÄŸunu ve bunun hÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â bildirdi.
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Ã‡inli yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n Ä°srail'deki yatÄ±rÄ±mlarÄ± otomasyon veÂ elektrikli araÃ§ alanlarÄ±na odaklanmÄ±ÅŸ durumdu. Bunun yanÄ± sÄ±ra yapay zeka uygulamalarÄ± gibi alanlara da yatÄ±rÄ±m yapÄ±yorlar.
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