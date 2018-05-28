Chrome'un bu gizli özelliği zararlıları bir bir buluyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
28.05.2018 - 06:37, Son Güncelleme:

Chrome'un bu gizli özelliği zararlıları bir bir buluyor!

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Chrome'un bu gizli özelliği zararlıları bir bir buluyor!

Chrome'un içerisinde gizli bir zararlı tarama aracı bulunduğunu biliyor muydunuz? İşte bu aracı kullanmanın yolu..

Durmadan değişen ve güçlenen teknoloji, zararlıların da çeşitlenip güçlenmesi anlamına geliyor. Bu yüzden PC'nizde onu koruyacak bir yazılım kullanmanız şart. Peki Google'ın web tarayıcısı Chrome'un dahili bir zararlı tarayıcısıyla geldiğini biliyor muydunuz?

Chrome'un Windows sürümünde bulunan anti-zararlı aracı, periyodik olarak çalışarak tarayıcınızda birikmiş olabilecek gereksiz öğeleri kaldırıyor. Dilerseniz bu aracı kendiniz de çalıştırabiliyorsunuz.

Chromeun bu gizli özelliği zararlıları bir bir buluyor

1. Chrome'un sağ üst köşesindeki üç noktalı menü düğmesine basın, Ayarlar'ı seçin.

2. Listenin en altına kaydırın ve Gelişmiş'e basarak tüm seçenekleri görünür yapın.

3. Sıfırla ve temizle başlığını bulana kadar aşağı kaydırın, Bilgisayarı temizle üzerine tıklayın.

4. Zararlı yazılımları bul ve kaldır seçeneği içindeki Bul düğmesine basarak taramayı başlatın.

5. PC'nizde zararlıya rastlandıysa, tarama tamamlandığında bununla ilgili bir uyarı alacaksınız.

Bir dahaki taramanızda aynı menüye ulaşmak için adres çubuğuna chrome://settings/cleanup da yazabilirsiniz.

Bu aracın sadece Chrome'la ilgili zararlıları kontrol ettiğini ve çok kapsamlı olmayabileceğini unutmayın. Bu yüzden güvenilir bir antivirüs kullanmanızda fayda var.

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