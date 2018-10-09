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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
09.10.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Chrome OS'la çalışan tabletten ilk görüntü sızdı!

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Chrome OS'la çalışan tabletten ilk görüntü sızdı!

İnternet devinin yeni telefonu Pixel 3 sızıntısıyla birlikte Google'ın 9 Ekim'deki etkinliğinde neler göreceğimizi artık daha iyi biliyoruz. Şimdi ise karşımızda Google'ın Chrome OS'lu tabletinin görüntüleri var.

Pixel Slate adıyla geleceği söylenen cihaz, anlaşıldığı kadarıyla hem tablet, hem de laptop şekline bürünerek Surface Pro gibi tabletlere rakip olmak istiyor. Klavyesi ayrılabilen cihazlar son dönemde oldukça popüler, bu yüzden Google'ın hamlesi şaşırtıcı değil. MySmartPrice'ın paylaştığı görüntüler, cihazın bir veya iki USB-C portuna sahip olduğunu, bir parmak izi tarayıcısıyla geldiğini gösteriyor. Tabletin koyu mavi renkle geleceği ve normal Chrome OS'tan biraz farklı görünen bir arayüz sunduğu anlaşılıyor.

9to5Google'a göre cihazla eşleşen bir lacivert Pixelbook Pen de tanıtılacak.

Chrome OSla çalışan tabletten ilk görüntü sızdı

Pixel Slate'in hangi teknik özelliklerle geleceği şimdilik bilinmiyor. Google cihazı uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunmak isterse, Pixelbook'daki gibi en üst seviye özellikler görmeyebiliriz. Bir dedikoduya göre cihaz, ihtiyacınıza göre Windows 10 ve Chrome OS'lu çift-ön yüklemeye izin verebilir.

Pixel Slate'i, yeni bir klavye aksesuarını, yeni Pixelbook Pen'i yarınki etkinlikte görme ihtimalimiz yüksek. Yarınki etkinliğin iki yeni amiral gemisiyle birlikte ilgi çekeceği açık.

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