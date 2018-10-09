Chrome OS'la çalışan tabletten ilk görüntü sızdı!
İnternet devinin yeni telefonu Pixel 3 sızıntısıyla birlikte Google'ın 9 Ekim'deki etkinliğinde neler göreceğimizi artık daha iyi biliyoruz. Şimdi ise karşımızda Google'ın Chrome OS'lu tabletinin görüntüleri var.
Pixel Slate adıyla geleceği söylenen cihaz, anlaşıldığı kadarıyla hem tablet, hem de laptop şekline bürünerek Surface Pro gibi tabletlere rakip olmak istiyor. Klavyesi ayrılabilen cihazlar son dönemde oldukça popüler, bu yüzden Google'ın hamlesi şaşırtıcı değil. MySmartPrice'ın paylaştığı görüntüler, cihazın bir veya iki USB-C portuna sahip olduğunu, bir parmak izi tarayıcısıyla geldiğini gösteriyor. Tabletin koyu mavi renkle geleceği ve normal Chrome OS'tan biraz farklı görünen bir arayüz sunduğu anlaşılıyor.
9to5Google'a göre cihazla eşleşen bir lacivert Pixelbook Pen de tanıtılacak.
Pixel Slate'in hangi teknik özelliklerle geleceği şimdilik bilinmiyor. Google cihazı uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunmak isterse, Pixelbook'daki gibi en üst seviye özellikler görmeyebiliriz. Bir dedikoduya göre cihaz, ihtiyacınıza göre Windows 10 ve Chrome OS'lu çift-ön yüklemeye izin verebilir.
Pixel Slate'i, yeni bir klavye aksesuarını, yeni Pixelbook Pen'i yarınki etkinlikte görme ihtimalimiz yüksek. Yarınki etkinliğin iki yeni amiral gemisiyle birlikte ilgi çekeceği açık.
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