Chrome 76 güncellemesi ile Flash tarih oldu
Bulut teknolojilerinden arama motorunabir çok alanda hizmet veren Google’ın Windows platformunda en çok kullanılan tarayıcı konumunda duran tarayıcısı Chrome bugün yeni bir sürüme geçti. Yeni chrome güvenlik alanında kaydadeğer yeniliklerle geliyor.
Bugün tüm platformlar için yayınlanan Chrome 76, bir dizi güvenlik onarımı, hata onarımı ve varsayılan Flash engeliyle geldi.
Yine de Google bu süreci hızlandırmak adına tarayıcısında Flash Player’ı bundan sonra varsayılan olarak kapalı olarak bulunduracak. İsteyen kullanıcılar site tercihlerinden terk edilen uygulamayı yine de açabilecek olsa da Chromium yol haritasına göre 2020 sonunda yayınlanacak sürümden sonra bu seçeneği de bulamayabilirsiniz.
Flash, 1996'dan bu yana etkileşimli web içerikleri oluşturmaya izin veriyordu. Ancak HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi standartların ortaya çıkmasıyla hantal bir yapısı olan ve güvenlik zafiyetlerine yol açabilen Flash'a gerek kalmadı.
Yeni Chrome sürümü, daha önce bahsettiğimiz bir açığı kapatıyor, sitelerin gizli modda olduğunuzu algılayabilmesini engelliyor. Örneğin bazı ücretli web siteleri, bu şekilde okuma kotanızı doldurduğunuzu algılayıp, gizli modda bile sizi tanıyabiliyordu ve sizi ücretli üyeliğe ikna etmeye çalışıyordu.
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