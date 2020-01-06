CES 2020: Samsung yeni Odyssey oyun monitörlerini duyurdu

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, yeni ürün serisi, tamamen yeni bir oyun şekli için kavisli ekran ve yüksek performans özellikleri de dâhil olmak üzere oyuncular düşünülerek tamamen yeniden tasarlandı. 9” ekran büyüklüğüne sahip G9 modelinden ve 32” ile 27” ekran büyüklüklerine sahip G7 modelinden oluşan her iki Odyssey oyun monitörü de tamamen yeniden geliştirildi. Her iki monitör de derin bir kavise ve QLED görüntü kalitesine sahip.

Monitörün performansları, Samsung'a endüstrinin ilk yüksek performanslı 1000R kavisli ekran ve Eye Comfort sertifikasını veren lider bir uluslararası sertifikasyon kuruluşu olan TÜV Rheinland tarafından onaylandı. Oyuncular 1ms tepki süresinden ve 240hz RapidCurve teknolojisinden faydalanbilecek. Samsung'un en yeni oyun monitörleri NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu ve DP1.4'te Adaptive Sync'i de destekleyecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Profesyonel Görüntüleme Sistemleri Başkanı Seog-gi Kim, “Samsung’un yeni kavisli oyun monitörü serisi, oyunculara yeni ve sürükleyici bir deneyim sunmak için tasarlandı." ifadelerini kullandı.



