Cep'te rÃ¶ntgeni bitiren kÄ±lÄ±f!

Cep'te röntgeni bitiren kÄ±lÄ±f!
KickBack'in geliÅŸtirdiÄŸi kÄ±lÄ±f sayesinde "telefonumun kamerasÄ±ndan biri beni mi izliyor" ÅŸÃ¼phesi ortadan kalkÄ±yor.
Teknolojinin de geliÅŸmesi ile birlikte gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±mÄ±zda birÃ§ok kamera ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. HayatÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z telefonlarÄ±mÄ±zda bile kameralar yer alÄ±yor. Bu kameralardan biri bizi izliyor mu? Diye her insan dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu ÅŸÃ¼pheyi ortadan kaldÄ±rmak iÃ§inÂKickBack yeni bir telefon aksesuarÄ± geliÅŸtirmiÅŸ. Bu aksesuar sayesinde kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman telefonunuzun kamerasÄ±nÄ± kapatabiliyorsunuz.
2 bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan bu kÄ±lÄ±fÄ±n bantlÄ± kÄ±smÄ±nÄ± kameranÄ±za yakÄ±n bir yere yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz. DiÄŸer kÄ±sÄ±mla ise kameranÄ±zÄ± kapatÄ±yorsunuz. KameranÄ±zÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kÄ±sÄ±m Nano vakum teknolojisi ile geliÅŸtirilmiÅŸ. Yani hiÃ§bir yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bulunmuyor ve siz Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÃ¼rece aÃ§Ä±lmÄ±yor. AyrÄ±ca Ã¼rÃ¼n sahip olduÄŸu yapÄ± sayesinde oldukÃ§a uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼.Â MayÄ±s ayÄ±nda Ã§Ä±kacak olan kÄ±lÄ±f ÅŸuan, Kickstarter Ã¼zerinden baÄŸÄ±ÅŸ topluyor. Aksesuar TÃ¼rkiye'ye Ã¼cretsiz kargo ile geliyor. ÃœrÃ¼nÃ¼n fiyatÄ± ise;
1 adet KickBack (1 Ã¶n kamera iÃ§in 1 arka kamera iÃ§in) - 5 dolar
6 adet KickBack ( 3Â Ã¶n kamera iÃ§in 3 arka kamera iÃ§in) - 7 dolar
12 Adet KickBack ( 6 Ã¶n kamera iÃ§in 6 arka kamera iÃ§in) - 10 dolar
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