Cep'te rÃ¶ntgeni bitiren kÄ±lÄ±f!

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
16.04.2018 - 12:33, Son GÃ¼ncelleme:

Cep'te röntgeni bitiren kÄ±lÄ±f!

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Cep'te röntgeni bitiren kÄ±lÄ±f!

KickBack'in geliÅŸtirdiÄŸi kÄ±lÄ±f sayesinde "telefonumun kamerasÄ±ndan biri beni mi izliyor" ÅŸÃ¼phesi ortadan kalkÄ±yor.

Teknolojinin de geliÅŸmesi ile birlikte gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±mÄ±zda birÃ§ok kamera ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. HayatÄ±mÄ±zÄ±n her alanÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z telefonlarÄ±mÄ±zda bile kameralar yer alÄ±yor. Bu kameralardan biri bizi izliyor mu? Diye her insan dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu ÅŸÃ¼pheyi ortadan kaldÄ±rmak iÃ§inÂKickBack yeni bir telefon aksesuarÄ± geliÅŸtirmiÅŸ. Bu aksesuar sayesinde kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman telefonunuzun kamerasÄ±nÄ± kapatabiliyorsunuz.

Cepte rÃ¶ntgeni bitiren kÄ±lÄ±f

2 bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan bu kÄ±lÄ±fÄ±n bantlÄ± kÄ±smÄ±nÄ± kameranÄ±za yakÄ±n bir yere yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz. DiÄŸer kÄ±sÄ±mla ise kameranÄ±zÄ± kapatÄ±yorsunuz. KameranÄ±zÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kÄ±sÄ±m Nano vakum teknolojisi ile geliÅŸtirilmiÅŸ. Yani hiÃ§bir yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bulunmuyor ve siz Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÃ¼rece aÃ§Ä±lmÄ±yor. AyrÄ±ca Ã¼rÃ¼n sahip olduÄŸu yapÄ± sayesinde oldukÃ§a uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼.Â MayÄ±s ayÄ±nda Ã§Ä±kacak olan kÄ±lÄ±f ÅŸuan, Kickstarter Ã¼zerinden baÄŸÄ±ÅŸ topluyor. Aksesuar TÃ¼rkiye'ye Ã¼cretsiz kargo ile geliyor. ÃœrÃ¼nÃ¼n fiyatÄ± ise;

1 adet KickBack (1 Ã¶n kamera iÃ§in 1 arka kamera iÃ§in) - 5 dolar

6 adet KickBack ( 3Â Ã¶n kamera iÃ§in 3 arka kamera iÃ§in) - 7 dolar

12 Adet KickBack ( 6 Ã¶n kamera iÃ§in 6 arka kamera iÃ§in) - 10 dolar

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