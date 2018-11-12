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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
12.11.2018 - 06:49, Son Güncelleme:

Canlı yayında robot kanser ameliyatı yaptı!

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Canlı yayında robot kanser ameliyatı yaptı!

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) düzenlenen "2. Palandöken Endoüroloji Günleri" kapsamında prostat kanseri ile böbrek kanallarında sorun olan hastalar, video konferansla canlı yayında yapılan robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat edildi.

Türk Üroloji Akademisi, Türk Üroloji Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi BEAH Konferans Salonu'nda "2. Palandöken Endoüroloji Günleri" gerçekleştirildi.

Program kasamında, 51 yaşındaki prostat kanseri hasta, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen Prof. Dr. Ali Fuat Atmaca, 19 yaşındaki doğuştan böbrek kanallarında genişlik şikayeti olan hasta ise aynı hastanedeki Prof. Dr. Selçuk Sılay tarafından video konferansla yapılan canlı yayınla robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat edildi.

Ameliyat süresince çalıştaya katılan panelist ve katılımcılar, prostat kanseri ve böbrek hastalığı tedavisindeki güncel konular ile robotik cerrahi yöntemi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

BEAH'ta görevli ürolog Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ilkini yaptıkları etkinliğin bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Programa yoğun katılım olduğunu belirten Karabulut, robotik cerrahiyle yapılan ameliyatların başarılı geçtiğini ifade ederek, "İstanbul, Ankara ve Karadeniz illerinden alanında etkin ürolog hocalarımız ve 60'ın üzerinde ürolog arkadaşımız programımıza katıldı. Burada robotik cerrahi ile canlı ameliyatlar gerçekleştirerek üroloji camiasını ve sağlık personelini bilgilendirip mevcut donanımlarını güncelliyoruz. Ürologlar canlı yapılan cerrahileri izliyor ve adım adım sorular sorarak konular hakkında bilgi sahibi oluyorlar." diye konuştu. 

Program, robotik cerrahiyle yapılan ameliyatlarla devam ediyor.

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