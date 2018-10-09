Büyük ekranlı Google Pixel 3 XL duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.10.2018 - 21:24, Son Güncelleme:

Büyük ekranlı Google Pixel 3 XL duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

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Büyük ekranlı Google Pixel 3 XL duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Google, gerçekleştirdiği dev etkinlikte Google Pixel 3 ile birlikte büyük ekranlı modeli Google Pixel 3 XL'i tüm dünyaya duyurdu. İşte yeni telefonla birlikte gelen özellikler ve şaşırtan fiyatı...

Google'dan iki telefon birden geldi: Biri Google Pixel 3, diğeri de büyük ekranlı modeli Pixel 3 XL. Bazı farklar dışında Google Pixel 3 XL modeli Google Pixel 3 ile aynı özelliklere sahip. İlk olarak ekran boyutunun 6.3 inç ve çözünürlüğün de 2960x1440 piksele yükseldiğini belirtelim. Bu modelde çentik tasarımına geçiş yapılarak daha agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş.

Büyük ekranlı Google Pixel 3 XL duyuruldu İşte özellikleri ve fiyatı


Batarya ise 3430mAh kapasiteye sahip. Bellek tarafında 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri mevcut. Google Pixel 3 XL modeli 900$’dan başlıyor.

Büyük ekranlı Google Pixel 3 XL duyuruldu İşte özellikleri ve fiyatı


Kameralara geçtiğimizde ise üçlü hatta dörtlü kamera sistemlerini görmeye başladığımız şu günlerde Google tek tabanca devam etmeyi tercih ediyor. 12.2 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera OIS ile desteklenmiş. 2160p 30 fps video kaydedebilen bu kamera, 1080p çözünürlükte 30,60,120 fps ve 720p çözünürlükte 240 fps videolar kaydedebiliyor. 

Büyük ekranlı Google Pixel 3 XL duyuruldu İşte özellikleri ve fiyatı


Pixel Stand Google yeni telefonları için bir de kablosuz şarj standı geliştirdi. Pixel Stand üzerine telefonu koyduğunuz zaman kablosuz şarj başlıyor. Ayrıca telefon Smart Display akıllı hoparlörü gibi çalışıyor ve sesli olarak komutlarınızı yerine getirebiliyor, ekranda bilgiler sunabiliyor.

Büyük ekranlı Google Pixel 3 XL duyuruldu İşte özellikleri ve fiyatı


Modelin fiyatı ise 899 dolar olarak listelendi.

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