Burası Mars değil Fas! İnanılmaz benzerlik...
İnsanlık son yıllarda Mars'a gitme hayalleri kurarken, şimdiden turistlerin Mars'a gideceği tarihleri paylaşanlar bile var. Ancak Türkiye'nin çok da uzağında olmayan bir ülkede bir bölge var ki Mars'tan farksız!
Avrupalı bilim insanları, Mars benzeri bir ortam bulup saha testlerini uygulamaya koymak için en uygun ülkeyi buldu: Fas! Sahra Çölü'nün kuzey ucunda gerçekleştirilen test, üç araç ve 40'ın üzerinde mühendisle gerçekleştirildi. İki hafta süren testlerde Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre Fas'taki bu bölge Mars'la benzerlik gösteriyor.
Bu testlerdeki amaç ise Mars'ın toprak yapısına da dikkate alarak geliştirilen araçların arazi yapısına uygunluğunu görebilmek.
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