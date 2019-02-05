Bu uygulamalar her Android telefona lazım
iOS ile birlikte telefon pazarının iki büyük ismi olan Android için geliştirilen öyle uygulamalar var ki, kullanıcıların gerçekten de oldukça çok işine yarayacak. İşte Şubat ayı itibarıyla en kullanışlı Android uygulamaları...
Bottom Quick Settings
Bildiğiniz üzere Android cihazlarda hızlı ayarlar menüsü ekranın üst kısmında yer alıyor ve büyük ekranlı telefonlarda o kısma ulaşmak bir hayli zor oluyor. Bottom Quick Settings uygulaması hızlı ayarlar menüsünü ekranın alt kısmına taşıyarak tek elle kullanımı kolaylaştırıyor.
Forest
Eğer akıllı telefonunuzla gereğinden fazla vakit geçiriyorsanız Forest uygulaması sayesinde bu durumu en aza indirebilirsiniz. Uygulamayı telefonunuza kurduktan sonra tek yapmanız gereken Forest üzerinden telefonunuzda hangi süreler içerisinde vakit geçirmeyeceğinizi belirlemek.
SpotOn
Her sabah can sıkan uyanma sorunu rahatsız edici alarm sesleriyle daha da çekilmez bir hal alıyor. SpotOn uygulaması sayesinde dünyanın en büyük müzik platformu Spotify üzerinden dinlediğiniz şarkıları alarm müziğiniz yapabilir güne keyifli bir şekilde başlayabilirsiniz.
PicsArt Photo Studio
Fotoğraf editörü olan PicsArt ile fotoğraflarına efekt verebilir, kolaj yapabilir hatta çıkartma bile oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda çizim aracı olarak'da kullanılabilen uygulama ile ilgi çekici fotoğraflar yaratabilirsiniz.
Reachability Cursor
Son zamanlarda piyasaya sürülen akıllı telefonların ekranları oldukça büyük. Bu durum sonucunda maalesef ki tek elle kullanım sorunu kaçınılmaz bir hal alıyor. İşte bu noktada Reachability Cursor yardımınıza koşuyor ve büyük ekranlı telefonunuz tek elle kullanıma hazır oluyor.
Omelet Arcade
Daha çok oyuncu kesme hitap eden Omelet Arcade uygulaması ile birlikte YouTube, Twitch, Facebook gibi popüler platformlarda canlı yayın yapabilir oynadığınız oyunları takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.
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