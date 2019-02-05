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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.02.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Bu uygulamalar her Android telefona lazım

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Bu uygulamalar her Android telefona lazım

iOS ile birlikte telefon pazarının iki büyük ismi olan Android için geliştirilen öyle uygulamalar var ki, kullanıcıların gerçekten de oldukça çok işine yarayacak. İşte Şubat ayı itibarıyla en kullanışlı Android uygulamaları...

Bottom Quick Settings  

Bildiğiniz üzere Android cihazlarda hızlı ayarlar menüsü ekranın üst kısmında yer alıyor ve büyük ekranlı telefonlarda o kısma ulaşmak bir hayli zor oluyor. Bottom Quick Settings uygulaması hızlı ayarlar menüsünü ekranın alt kısmına taşıyarak tek elle kullanımı kolaylaştırıyor.

Bu uygulamalar her Android telefona lazım

Forest

Eğer akıllı telefonunuzla gereğinden fazla vakit geçiriyorsanız Forest uygulaması sayesinde bu durumu en aza indirebilirsiniz. Uygulamayı telefonunuza kurduktan sonra tek yapmanız gereken Forest üzerinden telefonunuzda hangi süreler içerisinde vakit geçirmeyeceğinizi belirlemek.

SpotOn 

Her sabah can sıkan uyanma sorunu rahatsız edici alarm sesleriyle daha da çekilmez bir hal alıyor. SpotOn uygulaması sayesinde dünyanın en büyük müzik platformu Spotify üzerinden dinlediğiniz şarkıları alarm müziğiniz yapabilir güne keyifli bir şekilde başlayabilirsiniz.

PicsArt Photo Studio

Fotoğraf editörü olan PicsArt ile fotoğraflarına efekt verebilir, kolaj yapabilir hatta çıkartma bile oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda çizim aracı olarak'da kullanılabilen uygulama ile ilgi çekici fotoğraflar yaratabilirsiniz.

Bu uygulamalar her Android telefona lazım

Reachability Cursor 

Son zamanlarda piyasaya sürülen akıllı telefonların ekranları oldukça büyük. Bu durum sonucunda maalesef ki tek elle kullanım sorunu kaçınılmaz bir hal alıyor. İşte bu noktada Reachability Cursor yardımınıza koşuyor ve büyük ekranlı telefonunuz tek elle kullanıma hazır oluyor.

Omelet Arcade  

Daha çok oyuncu kesme hitap eden Omelet Arcade uygulaması ile birlikte YouTube, Twitch, Facebook gibi popüler platformlarda canlı yayın yapabilir oynadığınız oyunları takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

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