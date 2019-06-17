Bu iPhone modellerine gece modu hiç gelmeyecek
Apple'ın iOS 13'ü yayınlamasıyla birlikte karşımıza gelecek en çok konuşulan yeniliklerden biri hiç şüphesiz gece modu olacak. Ancak her iPhone modelinde gece modu kullanılamayacak. İşte gece modundan mahrum kalacak iPhone modelleri...
iOS 13, beraberinde gece modu ile geliyor. Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği bu özellik, Twitter başta olmak üzere bazı popüler uygulamalarda halihazırda kullanılmaya başlandı bile. Apple ise iOS 13 ile birlikte kullanıcıların bu isteğini yerine getirecek. Eylül ayında yayınlanması beklenen iOS 13'ü yükleyenler, gece modunu otomatik olarak kullanmaya başlayacak.
Ancak her iPhone kullanıcısı bu yeni özellikten elbette faydalanamayacak. iOS 13'ün yüklenemeyeceği telefonlar iPhone 6, iPhone 6 Plus ve öncesinde satışa sunulan iPhone modellerini kapsıyor.
Diğer bir deyişle 2014 ve öncesinde satışa sunulan iPhone modelleri kapsam dışı bırakılmış durumda. Ancak bu cihazların bir kısmına iOS 12 kurulumu yapabilmek de halen mümkün.
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