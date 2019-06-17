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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.06.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Bu iPhone modellerine gece modu hiç gelmeyecek

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Bu iPhone modellerine gece modu hiç gelmeyecek

Apple'ın iOS 13'ü yayınlamasıyla birlikte karşımıza gelecek en çok konuşulan yeniliklerden biri hiç şüphesiz gece modu olacak. Ancak her iPhone modelinde gece modu kullanılamayacak. İşte gece modundan mahrum kalacak iPhone modelleri...

iOS 13, beraberinde gece modu ile geliyor. Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği bu özellik, Twitter başta olmak üzere bazı popüler uygulamalarda halihazırda kullanılmaya başlandı bile. Apple ise iOS 13 ile birlikte kullanıcıların bu isteğini yerine getirecek. Eylül ayında yayınlanması beklenen iOS 13'ü yükleyenler, gece modunu otomatik olarak kullanmaya başlayacak.

Ancak her iPhone kullanıcısı bu yeni özellikten elbette faydalanamayacak. iOS 13'ün yüklenemeyeceği telefonlar iPhone 6, iPhone 6 Plus ve öncesinde satışa sunulan iPhone modellerini kapsıyor.

Diğer bir deyişle 2014 ve öncesinde satışa sunulan iPhone modelleri kapsam dışı bırakılmış durumda. Ancak bu cihazların bir kısmına iOS 12 kurulumu yapabilmek de halen mümkün. 

Google Asistan nasıl kullanılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Google Asistan nasıl kullanılır bunu anlatıyor olacağız.
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